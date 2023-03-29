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氣候專家：中西部龍捲風次數 正在增加

特派員黃惠玲／芝加哥報導
2021年6月的龍捲風，橫掃芝城西郊瑞柏市一帶，造成嚴重損害。(本報檔案照片)
2021年6月的龍捲風，橫掃芝城西郊瑞柏市一帶，造成嚴重損害。(本報檔案照片)

劇烈天氣系統造成的罕見超級龍捲風，日前橫掃美國南部數州好幾百哩地區，研究人員表示，雖然氣候變化是否推升龍捲風形成還不完全清楚，但可以確定的是發生龍捲風的地點正在轉移、季節正在延長，且單次龍捲風的數量也正在增加。專家表示，其中中西部與中南部的發生次數呈現上升趨勢。

北伊利諾州大學地球、大氣與環境系副教授根西尼(Victor Gensini)說，氣候變化對於美國龍捲風發生地點帶來明顯影響，他表示，平原州(Plains states)的龍捲風數量呈下降趨勢，而中西部與中南部的發生次數則有所增加。

根西尼說，龍捲風穿過堪薩斯州的麥田不是什麼大問題，但龍捲風如果橫掃庫克郡南部，那後果不堪設想。

上周五一場毀滅性的龍捲風襲擊了密西西比州，造成至少25人死亡，數十人受傷或失蹤，當地小鎮羅林佛克(Rolling Fork)幾乎被夷為平地。根西尼說，這次的龍捲風很罕見，因為其路徑將近60哩，而一般只有不要1％的龍捲風路徑超過50哩。

2021年12月10日，肯塔基州甚至出現長達165哩，導致最少88人死亡，包括伊州也有六人喪生，根西尼表示，除了在新的地區發生更多的龍捲風，數據還顯示發生的季節比往年更早、持續時間更長。

伊州今年2月份也出現過兩次龍捲風登陸， 一在在芝城西郊瑞柏市、一次在香檳郡，通常龍捲風不會在2月登陸，因此發生時讓當地居民大吃一驚。

根據伊州氣候學家的說法，從1991年到2020年間的數據顯示，伊州平均每年有54次龍捲風，其中該州史上最嚴重的一次，發生在1990年的普蘭菲爾德市(Plainfield)，該次龍捲風達EF-5最高強度級別，風速每小時超過200哩。

伊州緊急事務管理局(Illinois Emergency Management Agency)官員蘇爾(Kevin Sur)說，大都會及市區也無法從龍捲風侵襲範圍豁免，因為芝市就已經有多次龍捲風登陸。

伊大大氣科學系系主任涂瑞普(Jeff Trapp)說，伊州通常在3月份會有三次龍捲風，而5月則是龍捲風季節高峰，約會有15次，「目前全美各地出現龍捲風的天數，都呈現上升」。

2021年6月20日，瑞柏遭強度達EF-3的龍捲風橫掃，風速達每小時165哩，造成許多民眾受災，其中包括華人住戶。

龍捲風 伊州 大都會

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