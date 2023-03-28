醫療債務摧毀伊州家庭 移民受影響明顯

醫療帳單對伊州家庭帶來衝擊。(pexels)

一份新公布的報告，詳細說明了醫療債務摧毀伊州 家庭，其中移民與非裔 社區尤其受到衝擊，這種債務壓力不僅損害了他們的健康，也耗盡他們的儲蓄。該研究的宗旨希望讓更多醫院了解，向無健康保險 的患者提供所有可能的經濟援助，可為患者與醫院創造雙贏。

這份由伊利諾州移難民權益聯盟(Illinois Coalition of Immigrant and Refugee Rights，ICIRR)、健康正義法律顧問會(Legal Council for Health Justice)以及促進社區權益者聯合發表的研究報告，列出許多真實案例，主要描述許多患者因為不知道醫院可以提供經濟援助，導致不堪醫療帳單重負，報告發現，醫院如果強制對患者篩查有哪些醫療項目可使他們獲得金援，有助緩解這些問題。

伊州2021年的一項研究指出，65歲以下的伊州居民，有多達90多萬人沒有健康保險，其中有三分之一的人有資格享用醫療補助，但卻沒有去登記註冊。根據皮特森─KFF健康系統追蹤報告顯示，美國近十分之一的成年人有「重大」(significant)醫療債務，所謂重大是指負債超過250元，累計總額高達1950億。

報告指出，長期以來，移民與非裔患者的醫療債務持續增長。

包括伊州移難民權益聯盟等組織，正推動一項擬議中的伊州法律，該法案要求醫院對於沒有健康保險的患者，進行經濟援助的篩查，並幫助他們獲得符合資格的補助，例如有資格申請白卡(Medicaid)或醫院折扣的患者，就不要讓他們承受鉅額的治療帳單壓力。

篩查患者的經濟狀況以及吻合哪幾項資助，可以有效減少病患的醫療債務，而且醫院也可以拿到他們應獲得的報酬，目前伊州並未要求醫院對無健保病人進行強制篩查，只會告知對方有哪些可能的協助。

ICIRR公衛政策資深主管逵諾內斯(Luiva Quinones)說，醫院應該設有專門的人員，來處理這項服務。