醫療債務摧毀伊州家庭 移民受影響明顯

醫療帳單對伊州家庭帶來衝擊。(pexels)

一份新公布的報告,詳細說明了醫療債務摧毀伊州 家庭,其中移民與非裔 社區尤其受到衝擊,這種債務壓力不僅損害了他們的健康,也耗盡他們的儲蓄。該研究的宗旨希望讓更多醫院了解,向無健康保險 的患者提供所有可能的經濟援助,可為患者與醫院創造雙贏。

這份由伊利諾州移難民權益聯盟(Illinois Coalition of Immigrant and Refugee Rights,ICIRR)、健康正義法律顧問會(Legal Council for Health Justice)以及促進社區權益者聯合發表的研究報告,列出許多真實案例,主要描述許多患者因為不知道醫院可以提供經濟援助,導致不堪醫療帳單重負,報告發現,醫院如果強制對患者篩查有哪些醫療項目可使他們獲得金援,有助緩解這些問題。

伊州2021年的一項研究指出,65歲以下的伊州居民,有多達90多萬人沒有健康保險,其中有三分之一的人有資格享用醫療補助,但卻沒有去登記註冊。根據皮特森─KFF健康系統追蹤報告顯示,美國近十分之一的成年人有「重大」(significant)醫療債務,所謂重大是指負債超過250元,累計總額高達1950億。

報告指出,長期以來,移民與非裔患者的醫療債務持續增長。

包括伊州移難民權益聯盟等組織,正推動一項擬議中的伊州法律,該法案要求醫院對於沒有健康保險的患者,進行經濟援助的篩查,並幫助他們獲得符合資格的補助,例如有資格申請白卡(Medicaid)或醫院折扣的患者,就不要讓他們承受鉅額的治療帳單壓力。

篩查患者的經濟狀況以及吻合哪幾項資助,可以有效減少病患的醫療債務,而且醫院也可以拿到他們應獲得的報酬,目前伊州並未要求醫院對無健保病人進行強制篩查,只會告知對方有哪些可能的協助。

ICIRR公衛政策資深主管逵諾內斯(Luiva Quinones)說,醫院應該設有專門的人員,來處理這項服務。