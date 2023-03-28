選前一周 芝市長選情激烈拉鋸 2候選人勢均力敵

芝市長決選候選人瓦拉斯。(臉書截圖)

距離芝加哥市市長決選僅剩最後一周，最新民調顯示，候選人瓦拉斯(Paul Vallas)支持率領先強森(Brandon Johnson)的幅度縮小至2.1％，雙方幾乎勢均力敵，選情激烈拉鋸。

由勝利研究(Victory Research)發布的這項民意調查顯示，前芝加哥公立學校系統執行長瓦拉斯的支持率為46％，強森則獲得44％的支持，瓦拉斯領先優勢縮小。根據該研究小組的說法，瓦拉斯與強森的支持度差距，從3月初的六個百分點縮小到日前的兩個百分點。

同樣值得注意的是，表示尚未決定投哪位候選人的受訪者百分比，也從 16% 下降到9.6%。 此外，被問及受訪者提供的選擇是否為「最終決定」或4月4日前會改變答案，15.5%的人表示他們仍然可以改變主意。這項民意調查訪問了800多位選民，誤差率為 3.45%。

根據勝利研究的數據，結果顯示強森在女性選民中略微領先，而瓦拉斯此前在這一群體中比較受到支持。從地理位置來看，瓦拉斯在芝城 西北和西南邊比較受到選民肯定，而強森在南區和西區「遙遙領先」瓦拉斯，至於湖畔與北邊的選民，對兩方的支持比率差距不多。

在族裔支持度方面，兩位候選人都沒有在西語裔選民中獲得明顯的多數支持，不過，表示要投票 給瓦拉斯的白人選民比率，大幅領先強森，強森則獲得較多的非裔選民支持。

傾向進步派的強森宣布，本周佛蒙特州國會參議員桑德斯 (Bernie Sanders)將到芝城為他站台，而通常知名度高且受歡迎的全國性政治人物出席競選活動，都會引起媒體關注，也會為候選人帶來一定的優勢。桑德斯向來受到進步派與年輕選民支持，他參與強森選前造勢，預料可拉高原本偏低的年輕選民投票率。