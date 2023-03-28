我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

選前一周 芝市長選情激烈拉鋸 2候選人勢均力敵

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長決選候選人瓦拉斯。(臉書截圖)
芝市長決選候選人瓦拉斯。(臉書截圖)

距離芝加哥市市長決選僅剩最後一周，最新民調顯示，候選人瓦拉斯(Paul Vallas)支持率領先強森(Brandon Johnson)的幅度縮小至2.1％，雙方幾乎勢均力敵，選情激烈拉鋸。

由勝利研究(Victory Research)發布的這項民意調查顯示，前芝加哥公立學校系統執行長瓦拉斯的支持率為46％，強森則獲得44％的支持，瓦拉斯領先優勢縮小。根據該研究小組的說法，瓦拉斯與強森的支持度差距，從3月初的六個百分點縮小到日前的兩個百分點。

同樣值得注意的是，表示尚未決定投哪位候選人的受訪者百分比，也從 16% 下降到9.6%。 此外，被問及受訪者提供的選擇是否為「最終決定」或4月4日前會改變答案，15.5%的人表示他們仍然可以改變主意。這項民意調查訪問了800多位選民，誤差率為 3.45%。

根據勝利研究的數據，結果顯示強森在女性選民中略微領先，而瓦拉斯此前在這一群體中比較受到支持。從地理位置來看，瓦拉斯在芝城西北和西南邊比較受到選民肯定，而強森在南區和西區「遙遙領先」瓦拉斯，至於湖畔與北邊的選民，對兩方的支持比率差距不多。

在族裔支持度方面，兩位候選人都沒有在西語裔選民中獲得明顯的多數支持，不過，表示要投票給瓦拉斯的白人選民比率，大幅領先強森，強森則獲得較多的非裔選民支持。

傾向進步派的強森宣布，本周佛蒙特州國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)將到芝城為他站台，而通常知名度高且受歡迎的全國性政治人物出席競選活動，都會引起媒體關注，也會為候選人帶來一定的優勢。桑德斯向來受到進步派與年輕選民支持，他參與強森選前造勢，預料可拉高原本偏低的年輕選民投票率。

主打治安的瓦拉斯則主張，聚焦當地選民與民代的認可更為重要，因此他在最後一周將繼續與選民面對面溝通，並爭取地方組織、民代的認可。瓦拉斯日前獲得了伊州斯西語裔商會的支持，即將退休的芝市議會拉丁裔核心小組主席馬爾多納多(Alderman Roberto Maldonado)也公開背書瓦拉斯。

芝市長決選候選人強森。(臉書截圖)
芝市長決選候選人強森。(臉書截圖)

桑德斯 芝城 投票

上一則

化學汙染物流入德拉瓦河 費城啟動自來水監測

下一則

新澤西州參議會通過法案 政府文件將提供15種語言翻譯

延伸閱讀

火車撞汽車 受害女獲賠5.57億

火車撞汽車 受害女獲賠5.57億
芝加哥市長決選 2候選人支持度差距縮小

芝加哥市長決選 2候選人支持度差距縮小
瓦拉斯出席芝城亞裔支持會 重申整頓治安

瓦拉斯出席芝城亞裔支持會 重申整頓治安
強森承諾確保亞裔權益 亞裔民代出面背書

強森承諾確保亞裔權益 亞裔民代出面背書
芝市長決選 2候選人支持度差距縮小

芝市長決選 2候選人支持度差距縮小
芝市長決選 瓦拉斯、強森4月4日將對戰

芝市長決選 瓦拉斯、強森4月4日將對戰

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)

致命鏈球菌性咽喉炎病例增 伊州已5童死亡

2023-03-22 10:47

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人