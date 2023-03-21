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收件倒數！「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽4/12截止

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世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月12日截稿。
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月12日截稿。

世界日報與美國味全攜手舉辦了母親節繪畫比賽。本次比賽邀請全美18歲以下青少年與兒童參加，今年主題為「媽媽的創意料理」，主辦方希望透過這個非凡的節日，啟發子女感恩之心，並引導子女以具體行動回饋父母恩情。

本次比賽分為幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）和青少年組（十四歲至未滿十九歲），參加者須以繪畫紙（限11英寸乘14英寸，橫豎構圖皆可）設計作品。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統（https://bit.ly/wcwj22），投稿截止日期為2023年4月12日。如選擇實體投稿，請於作品背後註明參賽者姓名、出生年月日、聯絡電話、電子信箱及參加組別，並在4/12前將作品郵寄到紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, 2nd Floor, Whitestone, NY 11357)。

主辦單位為優秀的參賽選手提供豐盛獎金、獎狀和獎盃。總獎金高達3900元！評選結果及優勝作品將於2023年5月1日在世界日報、世界新聞網以及官方Facebook粉絲專頁發表，有參加比賽的民眾請密切關注比賽最新消息。若欲了解更多詳情，請參考比賽報名網站https://bit.ly/wcwj22或撥打電話718-746-8889分機6364洽詢。

世界日報 母親節 世界新聞網

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世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件

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