強森承諾確保亞裔權益 亞裔民代出面背書

芝加哥市市長決選候選人強森(右四)獲多位亞裔民代背書。(特派員黃惠玲／攝影)

亞美公義促進中心及多位亞裔 民意代表則是在華埠 譚繼平公園，舉辦支持芝加哥 市市長決選候選人強森(Brandon Johnson)說明會，強森表示，他重視亞裔權益，承諾當選後將傾聽、支持亞裔的聲音與利益，他說，要建立更強大更好的芝城，須仰賴每個族裔的參與及合作。

包括芝加哥亞美公義促進中心主任Grace Pai、第24區州眾議員馬靜儀、印裔的16區州眾議員歐立克爾(Kevin Olickal)、印裔的第八區州參議員維利瓦稜姆(Ram Villivalam)、庫克郡委員會委員馮妙燕(Josina Morita)都到場為強森背書。

強森說，他當選市長後，一定會確保所有亞裔社區都有充分的語言服務、有充分的聲音代表、有充分的支持，他說，亞裔在伊州、芝市政府、民意機構的參政人數日益成長，他非常榮幸獲得亞裔民代的背書，強森表示，在芝加哥市的住屋、權益等所有領域，都不應該有任何族裔、背景、語言而受到忽視，他如在4月4日勝選，絕對會實現所有競選時的承諾。

由於近南區高中(也稱華埠高中)的選址，在現任市長萊特福特強勢推進下，引起華埠社區異聲，強森當天回答媒體提問時說，他將會重新全盤考量該所高中的計畫，仔細傾聽社區的意見，然後做出符合社區利益的最佳選擇。

在治安方面，強森表示，芝市面臨異常嚴峻的公共安全問題，他將從現有警力中提升200名出任警探，強化警察的執法破案能力，此外，他將嚴格要求警察與相關機構，密切防範「紅旗書」名單上不應持有槍枝者擁槍，「我的競爭對手支持讓更多的槍枝回到街頭，我的主張剛好相反，要讓更多的槍枝消失街頭」，他也提到，解決治安必須要有長期規畫，如何改善犯罪集中區的學習、就業環境，是他將努力的方向。

與會的馬靜儀、馮妙燕等人，都一致認同強森的政見，他們陸續發言表示，強森擔任市長可以確保亞裔權益受到重視。