芝加哥市長決選 2候選人支持度差距縮小

瓦拉斯。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公校 系統(CPS)前執行長瓦拉斯(Paul Vallas)與現任庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)4月4日將決選芝城市長，一項最新的民意調查顯示，瓦拉斯的支持率為44.9％，強森則為39.1%，兩人的支持率差距正在縮小，而未決定把票投給哪一位候選人的選民仍有16％，更使選情日益緊繃。

這項12日公布的民調 ，是由勝利研究(Victory Research)發布，共訪問了806位選民。另一份類似民調在一周前公布，當時瓦拉斯支持度為43.52%，強森有32.47%的支持率，當時有24.01%的選民稱未做決定。

新的調查提到，18％的受訪者說，他們可能在4月4日選舉日前改變主意，這意味著可能有三分之一的選民，仍沒有做出要選哪位候選人的最終決定。

強森。(特派員黃惠玲／攝影)

根據報告數據，居住在密西根湖畔的芝加哥選民，支持瓦拉斯與強森的比率為44％：41％，這區通常是市長選舉的關鍵選區；在選舉中可能發揮關鍵作用的還有拉丁裔選民，在這方面，瓦拉斯與強森分別獲得39.9％與38.3%的支持，同樣差距很小。

主打治安的瓦拉斯團隊，目前正在加強瓦拉斯對於教育議題方面主張的的宣傳，曾主管全市30多萬學生公校系統的瓦拉斯說，「除非我們有高質量的公立學校，否則我們無法解決犯罪的根本原因、社會混亂的根本原因、貧困根本原因」。

支持瓦拉斯的退休惠特尼揚高中(Whitney Young Magnet High School)校長肯納(Joyce Kenner)表示，她1995年擔任該校校長時，瓦拉斯也剛好接任芝公校系統執行長，她說，瓦拉斯的決斷力，成功推動 CPS向前發展。

曾在芝加哥公校擔任教師的強森，則獲得庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Prekwinkle)的背書，普瑞科溫可說，強森為公共安全帶來更多透明度與公平性，且協助該郡消除鉅額醫療債務。

在2月28日芝市長選舉中落敗的企業家威爾森(Willie Wilson)日前公開表示支持瓦拉斯。