伊州州長簽署 每年40小時帶薪假明年上路

伊州州參議會多數黨領袖、第四區州參議員萊特福德(Kimberly Lightford)展示州長簽署通過的帶薪假法案。(州長辦公室提供)

伊利諾州州長普立茲克13日簽署通過擴大該州帶薪假的法案SB 208，這也讓伊州 成為繼緬因州 、內華達州之後，全美第三個強制規定企業、公司行號，必須讓員工「以任何原因均可以使用帶薪假」的州，且其中伊州的受惠範圍最廣最大。

目前緬因州的帶薪休假法，僅適用於員工超過10人的雇主，內華達的帶薪休假則限於員工超過50人的企業，伊州的新法則不限公司規模，幾乎覆蓋了所有員工。伊州企業與大多數的低薪工人並沒有帶薪休假的福利，這項新法案將使整個情況得到改變。

普立茲克辦公室表示，這項新的法案將從明年1月1日開始施行，凡該州員工在12個月間，每工作40小時，就可以拿到1小時的帶薪假，每人最高可享受達40個小時的帶薪休假，這也意味著約有150萬名勞工 從明年起就能獲得任何理由的帶薪休假。

州長辦公室指出，現行法律如果員工因生病、育兒、心理健康、醫療預約、度假或其他任何原因請假，期間的工資都無法獲得保障，但從2024年3月31日起，也就是從該年度1月1日開工滿90天，勞工就可開始以任何理由請他們的帶薪假，且不需要依據「工人帶薪休假法」向雇主提供相關證明文件。

州長發表聲明表示，雇主允許員工處理他們生活中的緊急個人事務，將可從中獲益，因為員工的工作效率會提高，員工如果能應對工作之外的壓力，通常會對工作產生更大的熱情。

這項新法適用於所有私營企業雇主，以及州與地方政府，不過，季節工、聯邦員工、在大學當臨時工的學生則不在此法執行範圍，此外，每年已經至少有五天休假的員工也未包括在新法內。

庫克郡與芝加哥的法令已要求雇主提供帶薪病假，這些地區的勞工將繼續受到當地現行的法律保護，不會受到伊州新法影響。