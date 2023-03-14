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芝消防員家中大火 妻與3子女喪生

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥一名消防隊員家中發生大火，他的妻子跟三名年幼孩子都不幸喪生。(WGN影片截圖)
芝加哥一名消防隊員家中發生大火，他的妻子跟三名年幼孩子都不幸喪生。(WGN影片截圖)

芝加哥一名消防員上周二晚間正在一輛消防車上前往失火地點救火時，從無線電聽到另一處火災地點是自家住宅，雖即刻趕回家，甚至對重傷妻子進行心肺復甦(CPR)，但這場大火仍奪去他的妻子跟三名不到10歲孩子的生命，面對失去至親之痛，這名消防員同意捐出四位家庭成員的器官，希望讓其他需要移植的人延續生命。

這名消防隊員史都華特(Walter Stewart)與妻子、三名子女住在芝市蒙特克來爾區(Montclare)的一棟兩層樓獨棟房，芝加哥消防局說，上周二晚間9時他正要開始工作，坐在老諾伍德公園區(Old Norwood Park)55號消防車前往一處火場救災時，聽到無線電得知他位於北盧瑟福大道(North Rutherford Avenue)2500號附近的住家發生大火，立即趕回家中。

消防隊雖然很快將屋內四人從火場移出並送到醫院，但史都華特七歲的兒子伊澤拉(Ezra Stewart)次日(8日)過世，36歲的妻子薩爾默(Summer Day-Stewart)隨後在9日死亡，兩歲的兒子艾莫里(Emory Day-Stewart)以及九歲的女兒Autumn Day-Stewart不幸也在10日離世。

根據庫克郡法醫辦公室報告，史都華特母子四人都是因為吸入煙霧死亡。根據有關部門表示，這場大火的起火點在廚房，史都華特家中也裝有煙霧警報器，起火原因仍在調查。

消防局表示，在令人遺憾、震驚的死亡事件發生後，史都華特同意將四名家人的器官捐給其他需要移植的人。

芝加哥消防員工會正在發起一項籌款活動，希望幫助史都華特應對這場「難以言喻的悲劇」，捐款網址：classy.org/give/473700，消防局說，「希望大家把史都華特一家放在心上，並為他們祈禱」。

芝加哥 庫克

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