2023芝加哥瀕危建築 市區摩天樓列榜首

世紀大廈與消費者大樓名列「保存芝加哥」今年瀕危建築的首位。(特派員黃惠玲／攝影)

建築一直是芝加哥 聞名全球的特色之一，不過，該市部份建物隨著年代久遠且未受到維護，現面臨拆除命運。由「保存芝加哥」(Preservation Chicago)8日公布的最新年度「芝城 最瀕危建築」名單顯示，從州街(State St.)上的兩座摩天大樓到芝加哥工業時期的歷史遺跡，都有建物岌岌可危。

位於南州街202號的世紀大廈(Century Building)與緊鄰的220號消費者大廈(Consumers Building)，高居該份瀕危建物名單的榜首。

分別建於1915年、1913年的的世紀與消費者大樓，外牆是由奶白色的陶土建成，聯邦政府2007年購入這兩棟高樓後，一直受到忽視，原本有意擴建為辦公樓的計畫，卻從來沒有實現，保護古蹟建物者說，消費者大樓是由Jenney, Mundie Jensen設計，世紀大廈則有Holabird Roche設計。

基於安全考量，聯邦國會去年通過了一筆5200萬元的經費，作為拆除世紀與消費者大樓的費用，「保存芝加哥」執行主任米勒(Ward Miller)說， 由於這兩座建物都是「國家信託歷史地點」(National Trust of Historic Places)，究竟是否拆除仍在舉行聽證會，以找出其他可能替代方案。

今年「瀕危建物名單」中，還有幾處距離華埠 不遠的建物，包括：

大陸罐頭公司(Continental Can Co.)：

大陸罐頭公司(Continental Can Co.)。(保存芝加哥官網)

這座建物位於不少華人聚居的麥金利公園區(Mckinley Park)，地址為3815 S. Ashland Ave.，該建築由 Samuel Scott Joy於1920年設計推出，不過，這座建物早就空置多年，目前已經破敗不堪。

菲斯克電力站(Fisk Power Station)：

菲斯克電力站(Fisk Power Station)。(保存芝加哥官網)

地址在1111 W. Cermak Road這座已關閉的工廠，為Shepley、Ruan和Coolidge在1903 年設計，電力站當時的發電量和效率，曾為芝城發展做出相當貢獻，目前這座工廠已納入一塊占地50畝潛在開發土地。

達門筒倉(Damen Silos)：

達門筒倉(Damen Silos)。(保存芝加哥官網)

位於55號公路旁的這座倉庫，地址在2860 S. Damen Ave.，1906年由土木工程師梅特卡夫(John Metcalf)設計，原由州府持有該片土地，後來賣給塔丁家族 (Michael Tadin Jr.) ，由於附近的MAT Asphalt近年屢屢收到麥金利公園民眾的污染投訴，因此基於安全考量，塔丁計畫將筒倉拆除。