活動檔期遭擠占 芝加哥美食節前途未卜

芝加哥美食節每年都在葛蘭特公園舉行。(本報檔案照片)

活動歷史長達42年、每年都在葛蘭特公園舉行的「芝加哥美食 節」(Taste of Chicao)，今年卻在芝市府甫公布的夏季葛蘭特公園活動名單中「缺席」，引發民眾與區長的質疑。

42區區瑞利(Brendan Reilly)8日表示，他從海軍碼頭(Navy Pier)官員那裡得知，市府計畫將美食節從葛蘭特公園遷到海軍碼頭推出，但「卻完全沒有與區長交流信息」。

瑞利說，如果真的將美食節搬到海軍碼頭舉行，那麼要去海軍碼頭最方便的路線就是使用湖濱大道(Lake Shore Dr.)，然而今年由於推出全新的NASCAR街頭賽車 ，湖濱大道也列入賽道而將有一段時間關閉，屆時民眾遊客如要前往海軍碼頭，必須轉而使用伊利諾街(Illinois St.)或葛蘭德大道(Grand Ave.)，「這將是一場交通災難」。

他表示，他已經要求特別活動委員會暫停批准美食節今夏在海軍碼頭的舉行的方案，並建議把美食節更改日期到秋季的周末，「勉強將該活動安排在夏季，卻未全面考慮的做法，是不負責任的行為」。

芝加哥文化事務與特別活動局發言人龍恩(Madeline Long)發表聲明稱，芝加哥美食節是深受喜愛的夏日傳統，今年一定會推出，細節仍在協商，未來幾周內才會公布最終定案的內容；市府沒有回應是否可能將美食節移師到「波克公園」(Polk Park)，也沒有回應有關交通、人流的是否有任何特別規畫，至於把美食節搬到海軍碼頭的說法，芝加哥公園管理局官員也沒有做出明確回答。