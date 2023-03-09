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芝城今夏大型活動爆滿 交通、噪音引民怨

特派員黃惠玲／芝加哥報導
7月1日起在芝加哥舉行的NASCAR賽車街頭競賽，將在賽道旁設立觀看區。(NASCARchicago提供)
7月1日起在芝加哥舉行的NASCAR賽車街頭競賽，將在賽道旁設立觀看區。(NASCARchicago提供)

芝加哥市政府日前公布葛蘭特公園(Grant Park)今夏一系列活動日程，從5月18日到8月13日約三個月期間，有多達84天排滿了大大小小活動，尤其Sueños演唱會、NASCAR街頭賽車、盧拉波盧匝音樂會(Lollapalooza)三場活動時間長且將有數十萬人參與，讓許多公園附近住戶，對預期帶來的噪音、人潮與交通狀況頻生抱怨。

首場活動、西語裔歌手演唱會Sueños在5月27日、28日舉行，但前期準備從5月18日就會開始，結束後拆除設備與圍籬則要到6月1日才會完成。

接著是芝加哥首度舉辦的NASCAR街頭賽車，這項活動範圍包括葛蘭特公園四周的街道，主辦者的準備期長達約一個月(6月5日到30日)，活動登場日為7月1日、2日，但之後拆除看台、賽道等設備要進行到7月15日。

第三場大型活動為盧拉波盧匝音樂會，日期為8月3日到6日，但主辦單位從7月17日到8月2日間就得著手準備設置舞台、圍籬等，活動結束後的拆除工作，預計到8月13日完成。

對於居民的不滿與憂慮，製作Sueños與盧拉波盧匝音樂會的CE Presents的主管史密斯(Tim Smith)說，他無法對NCSCAR部份發表言論，但他們負責的兩大場音樂會，都是直接與芝加哥公園管理局協調，也會盡全力提高場地設備、拆除的效率。他也提到，在安裝與拆除設備期間，葛蘭特公園仍會繼續開放，史密斯也承諾，會盡可能減少對附近居民的影響。

為了讓民眾了解這兩場大型音樂會的狀況，主辦單位已經設立了兩個網站，芝加哥市民可隨時上網查看公園的哪些部份會在哪些日期、時間關閉，盧拉波盧匝的網站：support.lollapalooza.com，Sueños則可查詢：support.suenosmusicfestival.com

設置、拆除與活動期長達41天的NASCAR，引起不少市民批市府偏心私人企業而犧牲民眾公共空間，這項活動封閉的街道最多且時間最長。

公園管理局資深顧問歐拉亞(Jennifer Olaya)對此表示，活動設備安裝與拆除期間，公園不一定會完全關閉，公園管理局會盡全力確保維持最多的公共通道。

芝加哥 賽車

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