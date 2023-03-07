芝華人聚居區 肺癌與自殺致死率偏高

包括華埠在內的阿莫廣場區，居民過半出生於國外且年齡偏高。(特派黃惠玲／攝影)

美亞健康協會針對華埠阿莫廣場區(Armour Square)、橋港區進行的健康調查顯示，這兩個華人 聚居區人口中位年齡比全芝加哥 市高，接受必要健康服務率卻低於全市平均。而阿莫廣場罹患肺部及支氣管癌症致死率，以及橋港區的自殺身亡率，均高於全市水平。

美亞「西南區亞裔健康」協調員涂托爾(William Tutol)說，新冠疫情讓許多人因為隔離造成情緒抑鬱、低潮，華人社區也不例外，這種情況讓阿莫廣場區、橋港區的華人的健康，受到更大的衝擊。

這份針對華人聚居社區的健康報告指出，阿莫廣場人口約1萬3284名，橋港區則有3萬4427人，芝加哥全市人口約274萬2119人；平均居民中位年齡方面，芝市為34.8歲，橋港區略高為37.52歲，華埠廣場也包括在內的阿莫廣場區則高達46.5歲，比全市中位居民歲數年長超過10歲。

有過半的阿莫廣場居民為國外出生(52.94%)、橋港區也有35.2%，全市比率僅為20.25%；英文能力有限居民比率，全市為7.27%，阿莫廣場(33.84%)、橋港區(17.41%)都偏高；其他包括家庭中位收入，阿莫廣場僅4萬2281元，遠遠落後全市平均6萬5445元及橋港區6萬4166元。

收入低也導致阿莫廣場貧窮率幾乎達到三成(28.33%)，高出全市貧窮率(17.33%)、橋港區14.69%的一倍。

在家庭收入、大學教育程度(阿莫廣場27.95%、橋港區36.39%、全市41.08%)偏低，但居民年齡卻比較年長的環境下，這兩個華人聚居區接受健康篩檢 與醫療照顧的比率，卻明顯不如全芝加哥市。

其中肺部與支氣管癌症的致死率，阿莫廣場區高達49.8%，全市則為36.6%；芝市結核病比率僅1%，阿莫廣場卻高達28％，橋港區情況好些，但仍有5.9%；在嚴重心理壓力問題方面，橋港區比率為14％，比全市9.5%高出約5個百分點；值得留意的是橋港區的自殺致死率高達10.4%，全市則較低為8.3%。

在篩檢疾病方面，阿莫廣場每年做子宮頸癌篩檢的比率為39％，比全市的64％低了將近三成，這種情況同樣出現在大腸癌篩檢，阿莫廣場僅31.5％居民有做，全市比率則高達60.5%。

接受必要健康服務上，阿莫廣場59.4%，芝市77.4%，橋港區75.6%；阿莫廣場的定期檢查比率為55.5%，橋港區60.9%，全市則高達74.4%。