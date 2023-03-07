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強化亞裔健康 美亞獲市府撥款逾80萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞行政主任劉紅(右一)、董事長劉炯玲(左二)、董事鄭金光(左一)頒贈感謝狀給11區區長李惠華(右二)。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞行政主任劉紅(右一)、董事長劉炯玲(左二)、董事鄭金光(左一)頒贈感謝狀給11區區長李惠華(右二)。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會宣布，該機構獲得芝加哥市衛生局最新補助，在未來三年半期間，每年將拿到24.2萬元經費，作為強化芝城西南區亞裔健康之用，美亞主任劉紅表示，新的「西南區亞裔健康」(Asian Health Southwest)項目，將與七家社區機構合作，找出包括華人聚居橋港區等居民的主要健康問題與障礙，共同推動更公平的醫療健康服務。

包括美亞健康協會行政主任劉紅、董事長劉炯玲、董事鄭金光、11區區長李惠華以及僑社合作夥伴均出席了當天發布會。

劉紅表示，該項目由美亞與芝加哥西南地區的少數族裔社區組織合作，對社區進行健康調研和評估，找出這些地區面臨的主要健康的問題和障礙，再根據結果整合資源、制訂計畫，向芝城西南區的少數族裔提供更好的健康服務。她說，該項目由張靜博士負責、涂托爾(William Tutol)擔任協調員，她也特別感謝當天到場的11區區長李惠華的大力協助，讓美亞能夠拿到從市府拿到這筆資助。

李惠華說，她在了解到市府有意擴大在華埠等地區的健康服務後，很快向項目發起方推薦了美亞健康協會等社區機構，協助社區贏得這筆資金，她說，成為芝市第一位華裔區長，進一步了解到華人社區長期缺乏在政府層面的聲音，從這項撥款的爭取，也讓她體會到來自華裔社區代表不應在議會缺席的重要，李惠華希望在4月4日的11區區長決選中，有更多的華裔選民投票並給予她支持。

涂托爾接著介紹了目前華裔社區所面臨的關鍵健康問題與資源缺乏情形，他說，「西南區亞裔健康」項目將通過與七個社區機構共同合作，開展定期月度會議，提交月度報告，開展社區調研，轉介醫療資源，開發整合資源等方式，推動解決包括健康、教育、就業、勞動力發展、安全、住房和移民等六大關鍵議題。短期內，該項目將聚焦華人聚居社區的弱勢群體，普及疫苗接種等健康服務。

劉紅在活動中特別介紹了2021年8月份成立的「亞裔健康平權聯盟」(Asian Health Equity Alliance，AHEA)，她說，促進健康必須由社區共同努力，當天美亞也對參與平權聯盟的約30個組織頒贈感謝狀。

有關其他美亞服務等進一步信息，可查詢官網：maha-us.org。

李惠華(左)與劉紅(右)說明「西南區亞裔健康」項目情形。(特派員黃惠玲／攝影)
李惠華(左)與劉紅(右)說明「西南區亞裔健康」項目情形。(特派員黃惠玲／攝影)
劉紅(左)與涂托爾(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
劉紅(左)與涂托爾(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
「亞裔健康平權聯盟」部份合作夥伴。(特派員黃惠玲／攝影)
「亞裔健康平權聯盟」部份合作夥伴。(特派員黃惠玲／攝影)
頒贈感謝狀給「亞裔健康平權聯盟」合作夥伴。(特派員黃惠玲／攝影)
頒贈感謝狀給「亞裔健康平權聯盟」合作夥伴。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔 華裔 華人

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