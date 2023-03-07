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疑感情糾紛 芝17歲男闖女友家槍殺3人

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城西南郊柏林布魯克警局表示，5日晚間該市一起可能是入室竊盜引發的槍擊案，造成3死1傷。(柏林布魯克警局臉書)
芝城西南郊柏林布魯克警局表示，5日晚間該市一起可能是入室竊盜引發的槍擊案，造成3死1傷。(柏林布魯克警局臉書)

芝加哥西南郊柏林布魯克市(Bolingbrook)警局表示，5日晚間該市一棟民宅發生一起死亡槍擊案，初步調查，一名17歲青少年，闖入女友家中，開槍射殺17歲女友提爾曼(Samiya A. Shelton-Tillman)及另外兩人，另有一名34歲婦女也中彈受傷，已送醫院治療未脫險境。

警方表示，警方據報到場時，屋內有四人倒臥血泊，目前提爾曼與另一名少女(警方仍在確認身分)，還有40歲的丹尼爾斯(Cartez L. Daniels)均當場死亡，另一名中槍婦女重傷送醫。警方說，槍擊案發生時，屋內還有一名三歲男童與一名14歲男孩，這兩人都沒有受傷。

柏林布魯克警局接到可能有人闖入屋內的舉報後，於5日晚間8時15分左右趕到該市李巷(Lee Lane)100號附近的事發民宅，警方6日下午指出，初步研判該案應為男女朋友吵架後憤而行兇，槍手嫌犯為一名17歲青少年，也是死者提爾曼的男友，兇嫌昨晚10時左右已被警方拘留，全案仍在進行調查。

鄰居賀德伯格(Ryan Hedberg)表示，該社區向來安靜安全，「當晚我送孩子回到家後，聽到兩聲槍響」，他說，接著又在屋內聽到有更多槍聲。

另一名不願透露姓名的鄰居說，槍擊案發生時，他兒子正在該案被槍殺的其中一人連線玩電動遊戲，然後兒子突然跑進房間跟她說，「媽媽，我想我的朋友出事了」，這位女鄰居馬上問兒子為何這麼說，兒子回答，「我跟我鄰居朋友在玩遊戲時聽到槍聲，然後對方再也沒有回應」。

柏林布魯克警局直到6日清晨都仍在現場調查，警方呼籲民眾如有任何線索，可撥打(630)226-8620與該警局調查部門聯繫，如果想匿名舉報，則可電(630)378-4772，或直接到網站：bolingvrookcrimestoppers.org舉報，也可使用手機P3應用程式提交線索。

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