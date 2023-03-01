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芝城2月降雪僅往年1/3 未來7天氣溫像雲霄飛車

特派員黃惠玲／芝加哥報導
往年2月份降雪平均約有10吋，民眾鏟雪機會多，但今年同期卻僅下了不到4吋的雪。(本報檔案照片)
往年2月份降雪平均約有10吋，民眾鏟雪機會多，但今年同期卻僅下了不到4吋的雪。(本報檔案照片)

芝加哥每年冬天最受歡迎的坐雪橇、堆雪人與其他戶外活動，今年因為雪量太少都暫停了。受到反聖嬰現象(La Nina)影響，芝城今年冬天氣溫高於往年平均，同時也大幅減少累積雪量。

一般而言，芝城雪季是從每年7月開始到隔年6月間追蹤，根據國家氣象局的數據，此間每年雪量平均約在38.4吋，而有史以來降雪最多的年度為1978到1979年間，當時積雪高達89.7吋，最少降雪的年度發生在1920至1921年間，累計降雪僅9.8吋。

根據氣象局的紀錄，去年7月到今年2月26日為止，初雪直到11月才出現，然而11月、12月以及今年1月、2月的平均降雪量，都比往年低，尤其2月份的降雪僅3吋多，幾乎只有往年平均10吋的三分之一。1月份雪量則是入冬以來雪量與往年同期差距最少的月份，往年1月平均約有11吋，今年則降至10吋。

那麼接下來進入3月，是否芝城春天會提早報到呢？根據氣象學來區分，3月1日是春天的開始，不過，初步預測風雪天氣並還沒有結束。

數據顯示，今年的2月感覺更像平常的3月，2月份平均氣溫比往年高了華氏五度，雖然2月大部分時間，大家都享受了相對溫和的氣候，但最新的氣象模型指出，3月中旬左右將有新一波寒流造訪。

從3月2日開始的未來七天，氣象預報溫度將會像雲霄飛車一樣上上下下。其中2日(周四)、3日(周五)以及下周三、周四(8日、9日)，最高溫將只有30多度，往年同期這幾天溫度都達到40多度，氣象模型還顯示，3月中旬將出現更大的氣溫轉變。

氣象預測中心的資料指出，一團藍色的冷氣團正在往芝加哥方向移動，屆時掃過芝城的話，溫度將會明顯降低。

預測指出，未來6到10天(本周六到下周三)的溫度，將大致接近往年平均；未來8至14天則明顯籠罩在「藍色」冷氣團陰影。

氣象專家說，更長時間的氣候預測圖顯示，未來三周到四周間，全美幾乎都被藍色覆蓋，這也表明會有更多的冷氣團在3月中旬到來，預計從3月11日到24日間，有七到八成的機率溫度將低於水平。

由於往年平均此間3月份降雪量為6吋，因此3月中旬應將有新的降雪機會。

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