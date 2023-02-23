最新報告：伊州53所學校 無任何學生數學達標

芝加哥Spry Community Links高中每年平均花在每個學生身上的經費超過3.56萬元。(該校官方臉書截圖)

一份新的分析報告顯示，伊利諾州有多達數十所學校的學生測試成績未達標。其中全州3547所學校中，有53所學校沒有任何一名學生，達到他們就讀年級應有的數學水平，還有30所學校沒有任何一名學生達到應有的閱讀水平。此外，全州有18%的學校，僅十分之一的孩子達到各年級應有的閱讀能力。

這份報告由非盈利組織Wirepoints提出。伊州 州長普立茲克最近才表示，要把更多的資金投入教育 ，他上周公布的最新預算 案中，包括為幼稚園到12年級額外撥款5.06億元，Wirepoints總裁達布羅斯基(Ted Dabrowski)對此表示，將更多的稅收投入教育作用不大，達布羅斯基說，因伊州教育存在系統性的問題，「不是錢的問題，而是責任問題」。

該機構舉出芝加哥Spry Community Links高中為例，該校在2022年伊州考試測驗結果中，有87名學生未達到他們所就讀年級的閱讀與數學水平，然而該校每年花在每名學生身上的經費超過3.56萬元。

達布羅斯基說，普立茲克必須關注伊州教育真正的問題，那就是學生無法達到應有的閱讀、數學水平，達布羅斯基主張不能再繼續讓成績未達標的學生畢業，直到學區、伊州教育委員會、教師與家長均負起責任。