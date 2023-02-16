伊州初步批准芝城臨時賭場 6月前或開業

Medinah Temple位於芝加哥鬧區。(特派員黃惠玲／攝影 )

伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)日前批准了芝加哥 首家市區首家賭場「百利」臨時賭場的初步程序，該臨時賭場將設於Medinah Temple(600 N. Wabash)，百利集團希望今年6月以前就開張營業。

不過，這座臨時賭場是否能如預期時間開業仍存在變數，因為伊州 博弈委員會接下來還需要一段時間，來對參與該項目的最大投資者以及參與建設的分包商進行逐一審查。百利的最終計畫是要在2026年以前，讓位於芝加哥論壇報印刷廠舊址的全新賭場開幕營運。

伊州博弈委員會日前以3：0的票數，通過了房產開發商佛立德曼(Albert Friedman)名下兩家實體供應商許可證，這也意味著委員會同意他成為百利臨時賭場所在地的房東。

將臨時賭場設於河北區的Medinah Temple引發許多爭論，批評者稱，佛立德曼在該地點成為百利臨時賭場前兩個月，向市長萊特福特的競選活動捐了6000元，該筆競選經費在開發商向伊州博弈委員會申請Medinah Temple臨時賭場執照時披露，不過，萊特福特否認她參與了臨時賭場的選址。

博弈委員會發言人米勒(Joe Miller)說，日前的投票 只是為期數月或數年才能完成過程中的最初公開步驟，以之前位於洛克福德(Rockford)的賭場為例，該賭場向賭博監管機構申請推出臨時賭場，從申請到開業就花了近兩年時間。百利是在去年8月向州政府提交了芝加哥賭場的申請。

博弈委員會行政官員Marcus Fruchter在日前的會議中，詳細介紹了該會正在進行中的漫長調查，但他拒絕透露何時會舉行經營許可證的聽證會。

Medinah Temple位於俄亥俄街(Ohio St.)到安大略街(Ontario St.)間的瓦伯許街(Wabash St.)上，許多居民擔心，屆時網約車、大型巴士出入，加上原本就已經令人頭痛的停車問題，都讓人預見街道將更為擁堵，居民也對賭場就在住家旁恐帶來治安惡化非常憂慮。