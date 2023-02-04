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歡迎光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館

本報芝加哥訊
歡迎光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館！
歡迎光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館！

Sushi + (ROTARY SUSHI) 高級迴轉壽司自助餐館主要經營各式正宗日式高品質壽司及各式正宗日式料理，並由廚藝精湛的專業日本壽司師傅主理。經過專業培訓的服務員提供最親善、最優質的服務，各式美食均通過迴轉壽司自助餐吧輸送到食客面前，隨手可得，分別有各式魚類、肉類、蔬菜類、各式沙拉、甜品以及各種日式熱食料理等任君選擇。所有食物憑不同顏色的碟計算餐費，分別是白色碟$2.90，黃色碟$3.70，藍色碟$4.30，綠色碟$4.90，紅色碟$5.90和多款套餐，還有各式不同價格的大碗日式麵和飯等。客人可根據自己的喜好自選自助，十分便捷！ 新春期間推出多款壽司和套餐優惠酬賓，凡光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館的10% off,直到6/1/2023止（不能與其它優惠同時使用）。

Sushi +迴轉壽司的自助餐吧設計豪華新潮，仿佛置身童畫世界，營業大廳寬敞、明亮、環境舒適及格調高雅，當您入座后，迴轉壽司機緩緩轉動，各種超人氣日式美食在您面前經過，當中品種繁多的壽司卷、手卷、刺身、天婦羅、日式炸蝦、炸墨魚、烏冬麵和各式沙拉、甜品等數不勝數，還有水果春卷、吞拿春卷、吞拿三明治和鰻魚飯等日式料理足以讓您胃口大開，流連忘返。同時，富有經驗的管理和高素質的服務讓您備受賓至如歸的溫暖感。

該餐館各式美食用料十分新鮮，精挑細選，品質上乘，務求給予顧客最好而又最實惠的享受。一家大小，三五知已前往 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐吧享用日式自助餐。歡迎光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館,唐人街分店地址：2131 S.Archer Ave. Chicago, IL 60616，電話：312-929-2446，芝加哥北地址：3219 N Broadway, Chicago, IL 60657,872-802-0980。1352 N.Milwaukee Ave., Chicago,IL 60622(773)697-8122詳情歡迎致電：312-929-2446。詳情請瀏覽：rotarysushi.com。

此外，SUSHI+回轉壽司餐館擴充營業，日式火鍋（涮涮鍋）Shabu Plus Rotary 即將落戶中國城，成為第一家新潮獨特的火鍋店。喜歡涮涮鍋的吃貨很快將在中國城及郊區都能夠享受到食物已經準備好，隨時可以烹飪這種就餐體驗！Shabu Plus Rotary 將美食和娛樂融為一體，必將成為芝加哥首創的高級用餐體驗！敬請大家期待。

圖片：歡迎光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館！

歡迎光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館！
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