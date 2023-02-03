負責審警政 芝加哥選民首次選舉警區委員

2月28日舉行的芝市級選舉，將選出全新職位的警區委員，負責代表社區審查警政。(特派員黃惠玲／攝影)

2月28日舉行的芝加哥 市級選舉的選票之中，將新增一個全新職位「警區委員會委員」(police district councils)，芝城 所有22個警分局，將分別選出三名委員組成該委員會，讓社區有權力敦促落實警察 問責。

芝加哥反種族與政治壓迫聯盟(Chicago Alliance Against Racial and Political Repression)執行主任查普曼(Frank Champman)說，這項新的職位主要做的事情，就是授與社區權力監督警察。

查普曼協助起草了建立該委員會的法令，所以推出此委員會，主要源自於青少年麥克唐納(Laquan McDonald)遭芝警連續開了16槍致死，還有其他多起警察暴力事件後引發的抗議運動。

參選第五警分局警察委員會的摩爾(Ponchita Moore)表示，警察也許應該更有同情心，理解大家都是來自社區的居民，「是像你我一樣的普通人，我們應該受到尊重」。

五分局退休隊長麥可馬洪(Tom McMahon)也參選了這項新職位，在五分局當了37年警察的他說，「新的委員會將可以直接接觸當地執法部門的指揮人員，且能夠參與他們一起針對社區問題，做出實質性的改變」。

雖然芝加哥警察局傳統是由上而下驅動，但每個警分局的委員會將以從下而上為任務目標，全市當選的66名警區委員中，將共同提名14人加入全市範圍的委員會。

查普曼說，辛委員會將負責審查警察政策，並根據社區要求做出改變，每個警區委員會可直接與警察總局局長聯繫，該委員會還將有權雇用或解雇警察監督單位(Chicago's police oversight agency)負責人，該組織為調查警察涉案事件的民間機構。