我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

伊州無小費員工最低時薪 明年起調高至13元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州時薪明年起調高到13元，但坊間商店仍普遍面臨找不到足夠員工的問題。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州時薪明年起調高到13元，但坊間商店仍普遍面臨找不到足夠員工的問題。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州無小費員工的最低時薪將從12元提高到13元，小費員工(tipped workers)的時薪也將增長六成達7.8元，根據州長普立茲克2019年簽署通過的法律，該州將在2025年前，將最低時薪增加到15元。

最低時薪13元將適用於所有年滿18歲及以上的無小費員工，根據伊州法律，18歲以下且每年工時超過650小時者，也必須依照13元的最低時薪計算工資。如工時未超過上述標準的18歲以下青少年，從明年1月1日起的最低時薪將調高到10.5元。

不過，此標準並未適用於芝加哥市與庫克郡。芝市從今年7月1日起，凡員工超過21人及以上的企業，最低時薪必須支付15.4元，而員工人數在四名到20人間的商家，每小時必須至少支付給員工14.5元。

員工四到20人的商家，小費員工的最低時薪依規定為8.7元，員工人數21人及以上者，小費員工的最低時薪為9.24元。芝市的最低時薪將在明年7月1日再度調升。

庫克郡的時薪員工所得，也將從明年1月1日起提高，其中小費員工按照伊州標準，最低時薪必須增至7.8元，而無小費員工的最低時薪在去年7月1日已經提高到13.35元，明年7月1日也將會再次調漲。

假使雇員覺得雇主沒有按規定支付最低時薪，首先應檢查自己所工作的城市的最低時薪，因為伊州至少有三種不同薪資標準，一旦確認未符合法令，可向伊州勞工廳(Department of Labor)提出投訴，網址：https://reurl.cc/Z1l143。

在芝城西郊經營美甲店的東主張雪表示，往年只要時薪調高，多少都會造成業主的成本壓力，但現在小商家面臨的問題，幾乎是「找不到人手」而不是時薪增長，她說，疫情緩和後，美甲業生意逐漸好轉，但現在要找到員工相當困難，「以前時常有新移民主動求職，現在這批可以培訓入行的新手幾乎消失」。

餐館業也有相同情形，剛把華埠一家中餐館轉讓的業主David王說，餐館生意不是不好，而是不斷調高薪資仍找不到足夠員工，尤其是廚房長期缺人手，「自己獨撐真的太累」，所以決定賣掉，先休息一陣子再做打算。

最低時薪 伊州 庫克

上一則

涉吞司機逾百萬元小費 華府檢察長起訴亞馬遜

延伸閱讀

加州調漲基本工資 明年時薪15.5元

加州調漲基本工資 明年時薪15.5元
物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不
加州基本時薪 明年元旦調漲至15.5元

加州基本時薪 明年元旦調漲至15.5元
伊州頂尖高中IMSA 新學年首度招收外州生

伊州頂尖高中IMSA 新學年首度招收外州生
3年時薪調至18元 列入加州2024公投

3年時薪調至18元 列入加州2024公投
爭取最低時薪25元 SEIU促芝市長候選人支持

爭取最低時薪25元 SEIU促芝市長候選人支持

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
市價百萬的芝城北郊民宅，發生一宗五死家庭悲劇。(房產網站movoto截圖)

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

2022-12-01 16:13
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有