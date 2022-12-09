伊州無小費員工最低時薪 明年起調高至13元

伊州時薪明年起調高到13元，但坊間商店仍普遍面臨找不到足夠員工的問題。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州無小費員工的最低時薪 將從12元提高到13元，小費員工(tipped workers)的時薪也將增長六成達7.8元，根據州長普立茲克2019年簽署通過的法律，該州將在2025年前，將最低時薪增加到15元。

最低時薪13元將適用於所有年滿18歲及以上的無小費員工，根據伊州 法律，18歲以下且每年工時超過650小時者，也必須依照13元的最低時薪計算工資。如工時未超過上述標準的18歲以下青少年，從明年1月1日起的最低時薪將調高到10.5元。

不過，此標準並未適用於芝加哥市與庫克 郡。芝市從今年7月1日起，凡員工超過21人及以上的企業，最低時薪必須支付15.4元，而員工人數在四名到20人間的商家，每小時必須至少支付給員工14.5元。

員工四到20人的商家，小費員工的最低時薪依規定為8.7元，員工人數21人及以上者，小費員工的最低時薪為9.24元。芝市的最低時薪將在明年7月1日再度調升。

庫克郡的時薪員工所得，也將從明年1月1日起提高，其中小費員工按照伊州標準，最低時薪必須增至7.8元，而無小費員工的最低時薪在去年7月1日已經提高到13.35元，明年7月1日也將會再次調漲。

假使雇員覺得雇主沒有按規定支付最低時薪，首先應檢查自己所工作的城市的最低時薪，因為伊州至少有三種不同薪資標準，一旦確認未符合法令，可向伊州勞工廳(Department of Labor)提出投訴，網址：https://reurl.cc/Z1l143。

在芝城西郊經營美甲店的東主張雪表示，往年只要時薪調高，多少都會造成業主的成本壓力，但現在小商家面臨的問題，幾乎是「找不到人手」而不是時薪增長，她說，疫情緩和後，美甲業生意逐漸好轉，但現在要找到員工相當困難，「以前時常有新移民主動求職，現在這批可以培訓入行的新手幾乎消失」。

餐館業也有相同情形，剛把華埠一家中餐館轉讓的業主David王說，餐館生意不是不好，而是不斷調高薪資仍找不到足夠員工，尤其是廚房長期缺人手，「自己獨撐真的太累」，所以決定賣掉，先休息一陣子再做打算。