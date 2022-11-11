2024轉戰總統？ 伊州長普立茲克低調回應

連任成功的伊利諾州 州長普立茲克，9日回應是否可能在未來四年任期間轉戰角逐總統職位時表示，他目前完全不會聚焦在有關選總統的議題，但他也未承諾會做完他的第二任州長任期。

身為億萬富豪的普立茲克，在勝選後的選舉之夜演講中，並沒有停止談論自己潛在對總統職位的抱負，當晚演講聽起來更像是針對全國民主黨 聽眾量身定做，尤其是對於拜登 連任持有懷疑度的民主黨人。

不過，在連任成功後的第一場記者會中，普立茲克重申他不關注總統選舉這個問題，「我將專注於未來四年擔任州長，這對我來說才是最重要的事情，我們有很多挑戰需要克服，有很多工作必須去做」。

他也指出，拜登已經表示會競選連任，然而拜登對此已經在9日說明，在明年年初前不會對是否參加連任選舉做出最終決定，普立茲克說，「我期待能夠在芝加哥召開民主黨全國大會，這樣我們能重新提名他(拜登)並支持他」。

但普立茲克被問及是否可以承諾做完四年州長工作時，普立茲克並未正面回應，而僅表示，未來四年除了州長工作外，他沒有任何其他計畫。

根據芝加哥太陽報與WBEZ近日一份民調顯示，不論州長的計畫要不要選總統，多達三分之二的受訪伊州選民，既不支持普立茲克參選2024年的總統選舉，也不支持拜登競選連任。

普立茲克說，拜登已經打電話給他並祝賀其勝選。

這次選舉，普立茲克豪擲1億5000萬競選經費，儘管花費巨大，但普立茲克說「伊利諾州值得(此金額)。