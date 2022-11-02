伊州務卿候選人詹雅斯：勝選設華埠辦公室
芝加哥華人社區日前在華埠萬濠酒樓為伊利諾州州務卿民主黨候選人詹雅斯(Alexi Giannoulis)舉辦籌款晚宴，現任州務卿懷特(Jesse White)也到場支持，懷特表示，詹雅斯是能夠代表民眾利益的候選人。詹雅斯則重申，如順利當選將在華埠設立辦公室，為華社提供更便利的服務。
當天活動有超過300人出席，晚宴召集人、伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱表示，詹雅斯來自希臘移民家庭，30歲時曾當選伊州財務長，成為全美最年輕的州財務長，他也是伊州民主黨政治新星，他還提到，詹雅斯與華人家庭有共同的價值觀，馬森柱呼籲大家踴躍投票支持。
詹雅斯說，非常感謝懷特與華社對他的肯定與支持，他表示，作為移民後裔，深知移民在美國社會奮鬥的艱辛和不易，而他對華人重視家庭、教育的價值觀深感認同與欽佩。詹雅斯重申，如果勝選一定會強化對華人社區的服務，在華埠設立州務卿辦公室，為華人居民辦理駕照、汽車牌照等事務。
伊州州務卿及其辦公室是全美最大的公共服務機構之一，該機構的職責包括負責民眾熟知的申請辦理州身份證、駕照、汽車牌照等，同時也負責州選舉工作，保障選民權利。
詹雅斯表示，他當選後將對伊州州務卿系統進行現代化改造，提高效率，避免民眾排長隊辦理各項業務，他也會確保選民投票權利力，並消除阻礙選民投票的種種障礙；此外，他也提到將對伊州圖書館系統進行現代化改造，讓伊州3400家圖書館提供更全面的服務。
芝11區區長李惠華和25區區長盧漢士則分別呼籲大家踴躍投票，目前11區設於麥克關恩公園(McGuane Park，2901 S Poplar Ave.)的提前投票所已經開放，8日大選日當天，華埠在圖書館、興氏小學等地也都會推出投票站。
美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、聯豐集團董事長倪舉淩、福建商會會長黃寶章、美亞健康協會執行主任劉紅、華商會會長李建明、華埠特別活動委員會共同主席李雙振、華埠特別活動委員會共同主席劉黃婉嫻、兩會主席方燕輝、香港華協會會長陳健明等均出席了活動。
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