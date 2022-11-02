伊州務卿候選人詹雅斯：勝選設華埠辦公室

現任州務卿懷特(右二)以及11區 區長李惠華(右一)、25區區長盧漢士( 左一)等，都出席了由馬森柱(左二)召集的詹雅斯(右三)募款餐會。(高潔／攝影)

芝加哥華人社區日前在華埠 萬濠酒樓為伊利諾州州務卿民主黨候選人詹雅斯(Alexi Giannoulis)舉辦籌款晚宴，現任州務卿懷特(Jesse White)也到場支持，懷特表示，詹雅斯是能夠代表民眾利益的候選人。詹雅斯則重申，如順利當選將在華埠設立辦公室，為華社提供更便利的服務。

當天活動有超過300人出席，晚宴召集人、伊州 州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱表示，詹雅斯來自希臘移民家庭，30歲時曾當選伊州財務長，成為全美最年輕的州財務長，他也是伊州民主黨政治新星，他還提到，詹雅斯與華人家庭有共同的價值觀，馬森柱呼籲大家踴躍投票 支持。

詹雅斯說，非常感謝懷特與華社對他的肯定與支持，他表示，作為移民後裔，深知移民在美國社會奮鬥的艱辛和不易，而他對華人重視家庭、教育的價值觀深感認同與欽佩。詹雅斯重申，如果勝選一定會強化對華人社區的服務，在華埠設立州務卿辦公室，為華人居民辦理駕照、汽車牌照等事務。

伊州州務卿及其辦公室是全美最大的公共服務機構之一，該機構的職責包括負責民眾熟知的申請辦理州身份證、駕照、汽車牌照等，同時也負責州選舉工作，保障選民權利。

詹雅斯表示，他當選後將對伊州州務卿系統進行現代化改造，提高效率，避免民眾排長隊辦理各項業務，他也會確保選民投票權利力，並消除阻礙選民投票的種種障礙；此外，他也提到將對伊州圖書館系統進行現代化改造，讓伊州3400家圖書館提供更全面的服務。

逾300人出席了詹雅斯募款造勢餐會。(高潔／攝影)

芝11區區長李惠華和25區區長盧漢士則分別呼籲大家踴躍投票，目前11區設於麥克關恩公園(McGuane Park，2901 S Poplar Ave.)的提前投票所已經開放，8日大選日當天，華埠在圖書館、興氏小學等地也都會推出投票站。

詹雅斯(左三)與支持者。(高潔／攝影)