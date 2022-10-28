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槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

芝11區麥克關恩公園提前投票所已開放 別跑錯了

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝選委會主席賀南德茲提醒選民上網先查詢投票所地點。(高潔／攝影)
芝選委會主席賀南德茲提醒選民上網先查詢投票所地點。(高潔／攝影)

芝加哥選舉委員會提醒選民，芝加哥市期中選舉的50處提前投票所已經開放，所有選民可根據自己的方便的時間、地點前往投票，芝選委會表示，無論居住在芝市哪些地點，均可前往任何一處提前投票所投票，其中華人聚居的11區提前投票所，設於麥克關恩公園(McGuane Park, 2901 S. Polar Ave.)。

芝選委會表示，由於華埠已經畫入第11區，因此今年選舉不會在華埠圖書館設置提前投票所，請選民不要白跑一趟。

提前投票所即日起開放至11月7日，時間為周一至周五上午 9 時至下午 6 時，周六上午9 時至下午5 時，周日則為上午10時至下午 4時。在11月8日選舉日當天， 除了選委會所在的投票站之外，其他所有提前投票都將成為投票中心，從上午 6時開放至晚上7時供選民投票。

芝選委會主席賀南德茲(左)與中文外展專員劉珍(右)。(高潔／攝影)
芝選委會主席賀南德茲(左)與中文外展專員劉珍(右)。(高潔／攝影)

芝選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)呼籲芝加哥市選民儘早投票，到24日為止，該市已有5220多位選民完成提前投票。

此外，選民申請郵寄投票的截止日期為11月3日下午5時，不過，選委會建議有需要者最好趁早送出申請。

她也提到，可投遞郵寄選票的「安全投遞箱」現已在50處提前票所開放使用，另外在 191 N. Clark 的超級投票所，以及69 W. Washington選委會辦公室也均設有安全投遞箱。選委會已收到超過19萬2000件郵寄投票申請，並且有2萬9000多份郵寄選票已經回寄選委會。

伊州網上登記選民已經告一段落，如果想要註冊選民以獲得選舉權者，或要更改姓名或地址的選民，可以在選舉日前於任何提前投票所辦理，至於選舉日當天也可在其所屬的選區的投票站辦理，屆時應攜帶兩種身份證明文件，其中一種要顯示當前居住地址。

由於芝加哥市甫完成十年一次的選區重畫，因此近半芝加哥市選民在今年期中選舉將畫入新的投票所投票，選委會建議選民查詢官網，確定投票地點，網址：chicagoelections.gov，或致電芝選委會(312)269-7900詢問。

選委會表示，每位選民都可上官網查詢自己的「選民資料」，該網頁除了提供投票地點外，也將列出申請郵寄投票的處理狀況。

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