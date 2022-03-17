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戴琪：紀念亞城8死槍擊 勿忘底城陳果仁

特派員黃惠玲╱綜合報導
美國貿易代表戴琪出席底特律舉行的「亞特蘭大按摩店槍擊案周年紀念會」。(A.P.I.A Vote直播截頻)
美國貿易代表戴琪出席底特律舉行的「亞特蘭大按摩店槍擊案周年紀念會」。(A.P.I.A Vote直播截頻)

美國貿易代表署(USTR)貿易代表戴琪(Katherine Tai)16日於底特律出席「亞特蘭大按摩店槍擊案周年紀念會」時說，緬懷亞城事件遇難的八名死者同時，不應忘記40年前在密西根州遭仇恨犯罪者毆打致死的陳果仁(Vincent Chin)，橫跨數十載的暴力行為，正提醒大家「仇亞並非新鮮事」，唯有堅持團結，表明歧視與暴力不會成功，才能展現亞太裔社區的力量。

戴琪應密西根州亞太裔投票組織(A.P.I.A Vote)邀請參與了該場活動，她說，自己與許許多多的人一樣，為亞城因為仇恨暴力而無辜喪失生命的八名死者感到悲痛，在此同時，1982年於密州底城附近，遭族裔仇恨分子毆打致死的陳果仁「也在我腦海揮之不去」，尤其今年將是陳果仁謀殺案的第40年。

戴琪說，這些跨世代的暴力行為提醒人們，反亞裔的仇恨並非最近才出現的事件，幾十年來，仇亞暴力是許多人焦慮與痛苦的根源，甚至讓人擔心自身、父母、鄰居與所愛的人安危而夜不成眠。

新冠疫情期間，針對亞裔社區的暴力、偏見襲捲而來，但這種仇恨情緒與行為「不是新的」，她表示，相信很多人一生中都曾面臨過一些醜陋刻板印象的挑戰、攻擊，戴琪說，要克服這些情況，尤其是亞裔女性特別要記住「我們並非孤軍奮戰」。

「這就是為什麼舉辦紀念或其他類似聚會如此重要，因為藉由我們的團結，進一步表明針對婦女的種族主義及暴力行為不可接受」，大家一起傳達「這些暴力不會，也絕不能成功」的集體決心。

她提到，去年此時，她正等待美國貿易代表提名的確認投票，在準備接受該工作同時，瞄準亞太裔社區的暴力、仇恨讓她深感震撼，但她同時也自豪的看到「我們的社區站起來，團結起來後所展現的力量」。

亞城悲劇發生後兩天，戴琪宣誓就任貿易代表，她也是出任該職位的第一位亞裔，戴琪說，作為一名貿易代表，她正在努力朝制訂尊重人類尊嚴與支持工人的貿易政策邁進。

她說，作為一名在政府高層任職的亞裔女性，「我感到自己對受害者、其親人以及我們的社區，負有責任與義務一起應對」，而在此悲傷時刻，她呼籲每個人牢記「我們一直都在努力完善我們的國家，使其更加寬容與公正」，而只要大家堅軔不放棄發聲，就會取得進展。

戴琪 亞裔 投票

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