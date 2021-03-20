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「不報案等於沒發生」 反仇恨及歧視 華裔應勇敢站出來

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
亞城按摩院濫殺案發生兩天後，民眾在街頭示威，呼籲「停止仇恨亞裔」」。(路透)
亞城按摩院濫殺案發生兩天後，民眾在街頭示威，呼籲「停止仇恨亞裔」」。(路透)

針對歧視與襲擊亞裔事件頻傳，華埠更好團結聯盟18日舉行了雲端討論會議，芝加哥人際關係局(Commission on Human Relations)局長安德瑞德(Nancy Andrade)表示，仇恨及歧視犯罪時常受到忽視，很多時候是因為受害者沒有舉報，等於一切都沒發生，此外也需在報案時明確指出自己是因膚色、宗教等原因受到攻擊，她鼓勵大家一定要勇敢站出來發聲，該局也會提供全面協助。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，因應過去一年全美反亞裔案件大幅增加，加上剛發生亞特蘭大按摩院的連環槍擊案，會讓社區對於歧視與仇恨犯罪有進一步了解，特別邀請了人際關係局說明市府可以提供的協助與資源。

安德瑞德說，對亞裔仇恨受到影響的是所有族裔，人際關係局的主要工作，就是要強化族裔社區的溝通並建立橋梁，她說，仇恨或歧視事件要成立，最重要的就是受害者必須舉報，「報案的確要有勇氣，尤其移民社區時常存在文化、語言、情緒的障礙」，她鼓勵居民多多利用該局的服務，「希望社區知道我們都在這裡，且所有信息都會保密」。

在人際關係局擔任仇恨犯罪專員的懷特(Norman White)接著解釋，因為膚色、種族、語言、宗教等偏差想法所造成的犯罪，都屬於歧視與仇恨犯罪，但很多人卻在報案時忽略了詳細說明這一點，他舉例，一名非裔拿著手機走在街上，卻遭路人揚言「我們不喜歡黑人在此」，並出手毆打還搶走其手機，警察到場，受害非裔假使沒有提到嫌犯曾以膚色攻擊，那麼此案很可能就會以一般搶劫事件處理。

「了解仇恨犯罪的定義很重要」，他呼籲華裔社區加強推廣與教育，讓更多人在遇到類似襲擊時，勿輕忽報案重點。

懷特說，人際關係局會提供受到歧視者一系列協助，包括上法院、提出民事訴訟等，此外，在報案時假使需要語言翻譯，該局以及警方都隨時會有電話翻譯人員提供服務。

安德瑞德補充說，芝加哥是庇護城市，移民不需要因為擔憂身分問題而不敢報案，她還提到，仇恨與歧視通常都會一起出現，亞裔社區如果覺得因膚色、年齡、性向、殘障、宗教受到歧視，例如租房子時因為膚色被拒，都可以向該局舉報，「不要畏懼舉報，才能解決歧視問題」。

該局舉報網站：www.cityofchicago.gov/humanrelations，民眾也可撥打311電話報案，或致電該局：(312)744-4111，電郵：[email protected] chicago.org及[email protected]

歧視 亞裔 仇恨犯罪

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