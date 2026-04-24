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賓州高中歷史老師 獲選全國年度教師

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州哈佛德高中(Haverford High School)46歲的歷史老師史密斯(Leon Smith)因致力協助學生發掘自己的優勢、鼓勵學生融入團體，獲選為2026年度全美最佳教師(2026 National Teacher of the Year)。

史密斯(Leon Smith)踏入社會以後一直在哈佛德高中任教，長達25年，教授美國歷史和非裔美國人研究的大學先修課程(AP)；他自稱是「熱情而嚴格的老師」，對學生抱有很高期望，也給予關愛和支持，藉此發現學生隱藏的才能並挖掘出來。

史密斯每堂課都以一個促進團隊建設的活動開始，周一，他讓學生分享一首讓他們感到快樂的歌曲。有人提到一首讓他想起家庭度假的歌曲，另外有人想起和朋友分別前一起聽的音樂，這個練習幫助學生們平靜，隨後將討論轉向深刻問題：美國何時應介入一場發生在遙遠地方的戰爭？

史密斯說，希望確保學生能夠批判性思考、擁有同理心、並且理解決策過程中涉及的細微差別和複雜性。

史密斯也將教學延伸到校外，每年帶著學生前往州議會大廈與政策制定者交流，受到頒獎機構「州首席教育官委員會」(Council of Chief State School Officers)讚揚，該委員會特別提到史密斯強調在研究歷史時融入多元視角。

榮獲年度教師頭銜後，史密斯將用一年時間宣傳教育工作者在塑造下一代方面所發揮的關鍵作用。

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