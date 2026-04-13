「刺客」遊戲重現 伊州、新州警促高中畢業生謹慎

新澤西州各地高中應屆畢業生開始玩起「刺客」(Assassins)遊戲，放學後紛紛拿水槍或軟彈槍瞄準同學「刺殺」。(pexels)

春暖花開、畢業季逼近，各地高中應屆畢業生開始玩起「刺客」(Assassins)遊戲，在即將完成高中學業的興奮心情下，放學後紛紛拿水槍或軟彈槍遊蕩，到處瞄準同學「刺殺」。

伊利諾州 芝城北郊西丹地(West Dundee)警方10日嚴正呼籲青少年，在參與流行的「畢業生刺客」(Senior Assassins)遊戲前應三思。因一名「刺客」行為引發民眾恐慌，更導致當地一所小學被迫進入緊急封鎖狀態。

7日下午約2時30分，正值學校放學前夕，警方接獲報案稱，有一名全身穿著黑衣、手持槍械的人士，正靠近丹地高地小學(Dundee Highlands Elementary School)家長接送區的一輛汽車。

警方接報後不敢大意，立即封鎖該小學以確保師生安全。經調查，該名嫌疑人為賈克伯斯高中(Jacobs High School)的學生。當時他持有的一把水槍，外型被設計成極度逼真的M4卡賓半自動步槍。

針對此類事件，警方警告，這種追求刺激的遊戲若涉及擬真武器，在公共場所極易引發誤會與不必要的恐慌，甚至可能導致更嚴重的後果。

尤其「刺客」有時會戴上面具，躲在車後或潛伏在住宅區附近，突然從藏身處衝出來攻擊選定目標。警方和學校管理人員稱，這種捉弄遊戲潛藏很多問題。

新州 兩郡近期再次向學生和家長發出警告。艾塞克斯郡(Essex County)的西奧蘭治高中(West Orange High School)致函學生家長稱「不認可也不認同」這種由學生主導的遊戲，敦促青少年保持謹慎，禁止學生在校內玩該遊戲。

西奧蘭治警方(West Orange Police)稱，目前尚未收到有關該遊戲的投訴，但建議學生不要參與，並聲明涉及模擬武器或可疑行為的事件可能迅速升級。

警方稱，雖然只是同學之間遊戲，卻可能引起不必要的恐慌、引發緊急救援或意外導致執法部門牽涉在內。遊戲參與者如果行為過激，可能面臨指控。

上薩默塞特郡(Somerset County)水橋市(Bridgewater)警察局和水橋-拉里坦高中(Bridgewater-Raritan High School)上月也聯合呼籲家長教育孩子了解這款遊戲。