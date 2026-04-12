新州史上最大紓困 澤西尋求州府撥1.5億

澤西市長所羅門向州府尋求高額資金援助。(市長官方臉書)

新澤西州 澤西市(Jersey City)新市長所羅門(James Solomon)日前向州議員求助，希望州府撥款1.5億元，一旦獲准，將創新州 市政紓困金最高紀錄。

所羅門在紐瓦克新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)舉行的新州預算聽證會上提出這項資金援助請求。

所羅門1月上任，1.5億元援助將用以彌補新州第二大城高達2.55億元的預算缺口；他說，即使解雇澤西市所有文職人員，也只能彌補一半缺口。

澤西市向州社區事務廳(Department of Community Affairs)提出的這項援助請求一旦獲准，將創2010年坎登市(Camden)獲6900萬元紓困金以來的新州最大金額「過渡性援助金」(transitional aid grant)。

過渡性援助旨在幫助陷困境的市政當局支付市府員工薪水、還債，在解決財政問題時維持運作。

所羅門將澤西市目前財政缺口歸咎於前市長富洛普(Steve Fulop)決策不當，當時為使帳目看起來平衡而一直低估預算支出，此外，地方政府依賴無法結轉到下一年度的一次性收入。

索羅門提出資金援助請求，正巧遇上州議員忙於制訂600億元州預算、又要因應預期財政赤字的挑戰時刻。

新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)行政部門和州財政部官員稱，前幾屆政府使用一次性收入和長期預算不足是造成新州赤字的部分原因；6月30日前須批准最終州預算。

各方也競相爭取州府援助，包括學校、公共交通和養老金等，這些需求主導預算討論。

所羅門在聽證會上說，如果州府援助獲准，不反對任命一名州監督員協助監督澤西市財政；此番發言贏得議員讚揚。

薛瑞爾(Mikie Sherrill)辦公室表示，州府正在審查澤西市援助請求。發言人希金斯(Sean Higgins)說，州長理解各市目前面臨嚴峻挑戰，將與州長以及全州各地市長合作因應。

所羅門警告，州府援助對澤西市、整個州都有好處，因為澤西市為州府貢獻巨額稅收，不希望新州失去一個經濟引擎。