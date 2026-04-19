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工人減少 移民執法打擊費城零工經濟

編譯周芳苑／綜合報導
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最新研究顯示，聯邦移民執法趨嚴已衝擊費城零工經濟，消費者面臨服務成本上增、品質縮水。

大費城經濟聯盟(Economy League of Greater Philadelphia)最新分析指出，費城零工經濟(gig economy)依賴移民工人，川普政府進行美國史上規模最大的驅逐行動卻讓整個勞動市場萎縮。

大費城經濟聯盟執行董事霍恩斯坦(Jeff Hornstein)說，零工服務需求不會消失，全美國有這麼多外籍勞工，其中很多人如今工作受到威脅，必然會推高成本或降低服務品質。

大費城經濟聯盟將移民執法趨嚴造成的結果稱為「執法衝擊」(enforcement shock)。移民海關執法局(ICE)未公佈地方數據，但以全美來看，大舉逮捕、拘留和驅逐再加上移工內心恐懼都導致勞力人口減少，

此外，人道主義入境計畫的人數削減，對工作擔保設定新限制也造成可用勞動力減少，川普總統去年1月上任以來，全美外籍勞力估計已減少75萬人。

研究發現，零工經濟受衝擊導致服務價格上漲、外送等待時間延長、叫車服務也因人手不足而減少。費城通貨膨脹原本就超過全美平均值，如今處境雪上加霜。

全美零工經濟規模龐大。大費城經濟聯盟依全美約16%的人使用零工平台的數據推估，費城零工人口約6.3萬至6.8萬人。

費城正處於諸多壓力，通貨膨脹率高達3.9%，高於全美平均值2.7%，超過20%費城居民生活在貧窮線以下，其中約半家庭沒有汽車。

大費城經濟聯盟發現，在食品配送領域，平台費用一年內上漲約15%，餐廳為抵銷佣金成本，在配送應用程式上將菜單價格提高15%至25%。

叫車服務也受影響，乘客屢遭司機取消訂單，而且等待期間車費報價上漲；此前，優步(Uber)已對體育場接送服務收取10元附加費。

費城 川普 ICE

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