波城議員提案非公民投票 麻州議會冷處理

波士頓市議員梅希亞(Julia Mejia，中)。(梅希亞官方臉書)

波士頓 市議會近期再次討論是否允許「合法身份」的非公民移民在市級選舉中投票，但麻州議會對此採取冷處理，等同暫緩表決，提案短期內將難以實現。

波士頓市議員梅希亞(Julia Mejia)是於18日提出地方自治(home-rule)請願，主張合法居民占波士頓人口逾28%，每年繳納稅款約23億元，日常生活與城市發展密切相關，但卻被排除在影響學校、住房及社區政策的決策之外。請願書強調，剝奪投票權與美國核心價值「沒有選舉代表權者，不應被徵稅」不符。

梅希亞表示，此舉延續前市議員拉拉(Kendra Lara)及其他進步派議員的政策，拉拉在2023年曾推動類似提案，但最終在州議會擱置。梅希亞指出，隨著川普政府推動大規模驅逐行動及反移民言論升高，「現在是再次嘗試的時機」。

支持該請願的市議員包括Liz Breadon、Miniard Culpepper、Ruthzee Louijeune、Enrique Pepén、Henry Santana、Ben Weber及Brian Worrell。

不過，麻州議會對此非公民投票法案採取冷處理。由民主黨主導的聯合選舉法委員會上周決定將包括波士頓及劍橋非公民投票的近30項法案送交「研究」，觀察人士指出，「送交研究」意味著立法機關可無限期延後表決，實質上使提案短期內難以通過。

非公民仍被禁止參與聯邦選舉。根據兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)，佛蒙特州、馬里蘭州及加州部分市鎮允許非公民在特定地方選舉投票，華府亦有類似規定。紐約市 在2021年曾通過法律允許非公民投票，但經法院裁決後遭駁回，直到去年州最高法院才最終否決實施。

反對者如市議員弗林(Ed Flynn)表示，該提案可能削弱公眾對選舉制度信心。他在社交媒體上稱：「我一直支持移民，但投票權應保留給美國公民及完成合法程序的人。此時保持對民主制度信心非常重要，避免適得其反的改變。」

歷史上，麻州早在1857年即透過修憲設立識字門檻限制外國人投票，至1926年全美已全面禁止非公民投票。雖然地方層級近年出現鬆動趨勢，但州議會保守態度與政治現實，使非公民投票的推動面臨長期挑戰。