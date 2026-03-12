新建屋須抬高4呎 新州水災區新規引恐慌

新澤西州環境保護廳(DEP)將於7月20日實施防洪新規，要求災防區新屋須比FEMA現行標準加高4呎，儘管官員表示此舉是針對2100年海平面上升的科學防護，但已經引爆沿岸居民與房地產界恐慌。反對者擔憂建築成本飆升將導致「禁建區」出現、衝擊稅收，地方政府對此也提出法律挑戰。

NJ.com報導，這項法規要求在水災風險區新建或大幅翻修(費用達房產價值50%以上)的房屋，建築高度必須在聯邦急難管理局(FEMA)標準之上再額外加高4呎。新規尚未生效，但已在沿岸社區引發高度關注。

1989年起執業至今的房地產經紀人伯克勒(Eric Birchler)表示，許多居民對此感到困惑與不安。若新規實施，原本FEMA標準僅需加高1呎的區域，未來新房總共得加高5呎。

支持者如環保組織塞拉俱樂部(Sierra Club)州分會會長拉莫斯-布索(Anjuli Ramos-Busot)指出，「我們正處在氣候變遷的中心點，這並非誇張。海岸侵蝕與海平面上升讓我們面臨極高風險，因此必須採取前瞻性措施來保護人民，」羅格斯大學(Rutgers University)預測，到2100年，該州海平面可能上升2.2至3.8呎，若冰層加速融化，甚至可能達4.5呎。

不過，地方官員與開發商深感憂慮，海洋郡(Ocean County)、海角梅郡(Cape May)及蒙茅斯郡(Monmouth)已提出上訴，州參議會議長史庫塔里(Nick Scutari)提案要求撤回或修正該法。海洋郡政委員薩德希(Frank Sadeghi)警告，這將導致許多開發案在財務上變得不可行，甚至造成「禁建區」，進而衝擊房價與地方稅收。對此，DEP則否認會出現「禁建區」，並指出部分城鎮本來就已制定比FEMA更嚴格的洪水高度規定。

新澤西為美國人口密度最高的州之一，自2012年珊迪颶風(Sandy)重創海岸後，包括曼托洛金(Mantoloking)、比奇黑文(Beach Haven)、小埃格港鎮區(Little Egg Harbor)與波因特普萊森特(Point Pleasant)等地的重建與新開發活動已大幅增加。

NJ.com對2012至2022年的建築許可紀錄分析顯示，沿海地區的開發已全面回溫，其中，海洋郡在2024年就批准超過2萬5000個多戶住宅單位，開發案件「顯著激增」。