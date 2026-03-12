新州青少年鋼琴賽獲獎者音樂會 圓滿成功

演出結束，師生開心合照，左起張子銘、蔣林融、范翠育、許曼依、李若愚。（主辦方提供）

由American Allegro Fine Arts Association主辦的「青少年鋼琴比賽獲獎者音樂會」，日前在德魯大學音樂廳舉行。來自新澤西州及周邊地區的27名青少年鋼琴比賽獲獎者依次登台演出，展現年輕學子的音樂才華與藝術潛力。

音樂會按照學生年齡由小到大安排演出。雖然不少孩子學琴時間尚短，但在舞台上表現出專注與自信，令人印象深刻。其中高年級學生在技巧、音樂表現力等方面，尤其呈現成熟水準。

John P. Stevens High School 十年級學生蔣林融(Meghan Jiang)演奏蕭邦「降E大調夜曲」，旋律流暢優雅；12年級學生許曼依(Adrianna Hui)帶來孟德爾頌「無詞歌」中的「獵歌」，節奏明快，畫面感十足。

Academy for Information Technology的11年級學生張子銘(Alvin Zhang)演奏中國經典鋼琴曲「彩雲追月」，為音樂會增添東方韻味；Princeton International School of Mathematics and Science的11年級生李若愚(Derek Li)演奏拉赫瑪尼諾夫「升C小調前奏曲」，厚重有力的和弦與深沉音色展現出不俗的藝術表現力。

音樂會中多位學生師從鋼琴家范翠育。範翠育畢業於朱莉亞音樂學院，長年活躍於國際舞台並致力音樂教育。主辦方當晚向她頒發「20年教學貢獻紀念獎牌」，表彰其在培養青年音樂人才方面的努力與貢獻。