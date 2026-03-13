馬蹄聲聲報平安 好運連連鬧元宵 新澤西華人社團元宵晚會紀實

2026 丙午馬年元宵在即，新澤西華人社團聯席會聯合新澤西四十多個華人社團及機構，在愛迪生金喜餐廳，舉行隆重而熱鬧的元宵晚會，與會華人社團、同鄉會、聯誼會、專業協會、中文學校、華裔企業代表、當地政要二百多人參加了元宵聯歡，現場喜氣洋洋、歌聲、舞蹈、民族樂器、非遺傳承表演、書法伴隨祝福與拜年，洋溢這個會場。

晚會由聯席會活動二十多年的主持人、新澤西攝影協會會長王幼偉和馬詠主持開場。新澤西華人社團聯席會共同主席駱光偉致辭開始，中國駐紐約總領館僑務主任潘炎首先代表總領館向各華人社團拜年、東布朗士維克現任市長Brad J Cohen、東布市經濟發展官員Robert Zuckerman等政要代表用中文“新年快樂”給大家拜年。華夏中文學校總校長薄英戡、馬波羅市副市長劉炳瑞、恩格伍德市市議員梁智及社團代表簡要發言，共同祝願所有與會社團及嘉賓“龍馬精神、馬年大吉”。

晚會開場前播放了華人社團從2005年連續二十多年的春節聯歡活動集錦，一張張圖片記錄了新澤西華人社團的發展，根據記錄，參加活動的華人社團最多時候多達80個社團。圖片同時記錄了疫情期間，為當地醫院、警察局、銀行和留學生分發和贈送防疫物資的過程。疫情期間時間社團雲端拜年的視頻。

馬年元宵晚會的舞臺故事在大螢幕的襯托下，文藝節目更是繁花似錦、創意精彩。

今年晚會的抽獎得到多方贊助，大馬、小馬、紅馬、白馬、鐵馬、瓷馬，抱枕、掛件、鑰匙串，全場一百多件馬，一馬當先，馬到功成！

演出在鄉音合唱團舞蹈《喜洋洋》的鑼鼓聲中拉開序幕，樂易中文學校的兒童扇舞《驍》；賈永紅、東林的現代京劇《白毛女》；著名女高音歌唱家李霞獨唱《茉莉花》；女醫生藝術團蒙古舞《倒喇》；盧芮楠獨唱《One Moment in Time》；牡丹藝術團旗袍秀《雨巷佳人》；王憶蕭表演的二胡獨奏《賽馬》、攝協電薩鐘健獨唱《秋戀》；劉小虎快板兒書《諸葛亮押寶》；男高音王東《今夜無人入睡》；余日初、高健、潘力三重唱《莫尼山》，掌聲此起彼伏。

北美音樂家協會會長楊瑾被稱為“最具活力與激情”的琵琶演奏家，協同自己的學生“絲弦飛揚青少年樂團”上演器樂合奏《賽馬》，琵琶、二胡、古箏、阮等民族樂器，以其獨特的音色和生動的演繹，讓觀眾仿佛置身於草原上的賽馬現場。

由哈里森華人協會主席舒戎飛作詞，大豐作曲，年輕歌手薛藝茗表演的《我在他鄉逛廟會》，作詞取材於名聞遐邇的新澤西州蜜鎮(Millburn)廟會，詞曲展現廟會熱鬧的場景、濃濃的鄉情、和海外華人共度新年的愉悅和欣喜。

旅美京劇藝術家宋飛鴻生於梨園世家，多才多藝，繼承了父親的粉墨丹青藝術細胞，能唱會寫。舞臺上的宋飛鴻現場邊唱邊提筆揮毫，書寫著“駿馬騰飛”，現場被鄉音合唱團的粉絲獲贈收藏。

非遺傳承人肖慶紅，鳳陽縣文化館副研究館員，中國曲藝家協會會員，長期從事民間舞創作和教學。她和女兒王憶蕭一起表演的安徽民歌鳳陽花鼓《鳳舞故鄉》贏得全場喝彩。舞臺下，特殊的花鼓演奏技巧和曲調吸被一群嘉賓圍堵求教。

劉希之、高清、王曉慧、劉智珠及鄉音合唱團聯合創作表演的三句半《社團新風》，更是將參加晚會的現場嘉賓、社團一一羅列，馬年元宵祝福妙語連珠，趣味三句加上方言半句和銅鑼炸響，引爆全場。

新澤西華人社團聯席會攜新澤西四十多個華人社團、同胞鄉親、鄰居校友，及中美政商人士，借此中國傳統春節和元宵節雙節同慶，喜迎新春，團聚一堂，美酒佳餚、歡聲笑語共度佳節，成就一場難以忘懷的元宵聚會。