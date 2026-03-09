新州佛光山包揚州糰子憶師恩 願心相續法燈傳

「今朝一別，各奔西東，何時能再相逢？同堂共學，吾道不窮，盼望魚雁常通……」3月1日上午，新州佛光山齋堂與大雄寶殿之間，信眾們手捧自己包制的揚州糰子，在星雲大師法像前深深頂禮。這是大師圓寂三週年的前夕，佛光人用最尋常的方式，表達最深切的懷念，也讓願心在這一揉一捏、一供一拜之間，相續不斷。

齋堂里的第一課 包糰子即是修行

活動從齋堂開始。監寺滿普法師以「應無所住而生其心」為大眾開啓今日的法筵。「星雲大師是揚州人，揚州糰子就是他的家鄉味。農曆正月十五是大師圓寂的日子，今年適逢星期二，大家要上班上課，所以我們提前兩天在週日才能與更多人結緣，用這顆糰子，跟大師說一聲：我們想您了。」

法師開示：「若執著一定要在正月十五當天，能來參與的人就少了。因無所住，大師一生弘法利生，就是這般無住生心。」

戴上手套和髮帽、繫上圍兜，信眾們分組開始包糰子。有人第一次動手，糯米皮在手中總是不聽使喚；有人專注揉捏，細心收口。滿普法師穿梭在各桌之間，不時彎腰指點：「皮要厚薄均勻，收口處別太厚，底部別搓太薄，這就是修行。我們平常誦經念佛，但如果生活裡沒有定力，心還是浮躁的。今天包糰子，專注了嗎？動中禪不在禪堂，就在這顆糰子里。」

法師話鋒一轉，提起蘇東坡的典故：「蘇東坡曾言：『中國千年禮儀盡在佛門。』一日他到寺院，見齋堂滿座卻鴉雀無聲，連碗盤觸碰之聲都無，深為震撼。」待會兒大家回齋堂用餐，不妨留意自己的碗盤是否出聲，我們的道行有多深，從這些細微處便知。」

從齋堂到大殿 糰子熟時願心成熟

糰子包好、下鍋煮熟，信眾小心翼翼盛入碗中，依序移師大雄寶殿。殿內，大師法像安坐中央，慈目含笑，徬佛默然垂注視著一眾弟子。大眾將糰子供奉佛前，靜坐斂心，贊頌法會開始。

《佛光贊》起，梵唄悠揚。大眾虔誠念誦《心經》，一句佛號，一聲梵唄，一念相應。隨後恭誦《為佛光星公祈願文》，星雲大師復興佛教，篳路藍縷、組織教團、開創道場、他畢生為教、無我無私，是將佛法弘揚到五大洲的一代宗師，大師的偉大，在於他把佛陀的教法，用現代人聽得懂、做得到的方式弘揚開來。

放眼總本山 見賢思齊

滿普法師藉此因緣，向大眾分享佛光山總本山的盛況：「你們包這幾粒糰子，可知正月十五那天，佛光山要準備多少萬顆糰子與來山大眾結緣？從雲居樓到各滴水坊，人人皆可享用結緣的糰子。新春期間，佛陀紀念館萬人照相台人潮如蟻，六百架無人機照亮夜空，那是多少義工的發心、多少因緣的成就？」

法師續道：「我們在台灣的台北道場、普門寺、南台別院、南屏別院，在元宵節當天都是上千人共襄盛舉。沒有義工們以大眾第一、佛教第一的發心接力奉獻，何來這十幾萬顆糰子？一個地方佛教興不興盛，看的是信徒們的發心與否。」

善童頂禮 菩提種子

法會中，善童學苑小朋友靜靜地魚貫走進大殿，在師公法像前頂禮三拜。最小的孩子才四歲，合掌的模樣卻有模有樣。滿普法師慈悲開示：「若無師公，即無今日的善童班。這些小朋友是我們的未來，是佛門的菩提種子。」她請全場給予掌聲，也感恩善童老師的用心呵護。「現今社會紛擾，莫只是感慨，當化消極為積極。讓更多孩子來道場讀書，涵養道德、長養人品，比知識學問更為重要。」

唱給大師聽 我們都熟悉的那首惜別歌

贊頌法會圓滿，大殿裡寂靜無聲。滿普法師望著星雲大師的法像，緩緩開口：「大師圓寂前曾告訴我們：『你們若懷念我，就唱人間音緣的歌給我聽。』」

法師選了〈惜別歌〉，這首佛光山徒眾在每次的全球講習會結束後離別時必唱的歌。每一次唱，都帶著不捨；每一次唱，都盼著再聚。

「每年大師生日，我們這些弟子都想回去探望，但大師說出家人不過生日，我們就調皮地說：『師父，我們不是回去給您祝壽，我們是回去聽您上課的。』大師這才點頭，笑著答應。」

法師輕輕哼起那熟悉的旋律，一字一句，像是唱給面前的大師聽，又像是說給自己聽：

「今朝一別，各奔西東，何時能再相逢？同堂共學，吾道不窮，盼望魚雁常通……」

歌聲在大殿中緩緩流淌，信眾們輕聲相和。有人閉上了眼，彷彿看見佛光山的寶橋、大雄寶殿前的廣場、大師開示時那慈祥的笑容。有人從未見過大師，卻在歌聲中莫名濕了眼眶，原來師徒之間的法情，可以超越時空，穿透人心。

頂禮師公 糰子即是心願

開示完畢，滿普法師請大眾起立，每人手捧自包的那碗糰子，在大師法像前恭敬供養。有人恭敬舉至眉心，有人默默凝視良久。一位師姐輕聲說：「大師，這是我們自己包的，請您嚐嚐。」

滿普法師開示：「今日所包糰子，或大或小，或圓或不圓。然重要的是，你們用心了、專注了、修行了。大師要的不是完美的糰子，而是我們這顆願意修行的心。」

糰子溫熱 師恩長存

恭敬供養之後，信眾攜糰子回齋堂。大寮師姐精心準備的「標準版」揚州糰子也已出鍋，薺菜為主的內餡，湯頭清香，每一口都是大師的家鄉味，也是大眾的共修緣。大家一邊品嚐自己包的「修行果」，一邊分享大寮的「標準版」，笑語中透著法喜，碗筷間盡是感恩。

滿普法師最後期勉：「莫僅今日憶念大師，當每個星期同堂共修，讓佛法在心中生根。明年紀念大師時，我們一起唱〈大法西來〉，用歌聲與師相應，用修行與法相會。」

三代同堂的佛光人，用最尋常的一餐，完成了最不尋常的修行，包糰子中見定力，供養時憶師恩，人間煙火裡，照見願心相續、法燈不滅。