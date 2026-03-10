費城無證客 被控在聯邦選舉非法投票

聯邦當局稱，一名在費城居住超過20年的西非非法移民 ，於2024年聯邦選舉中投了票，並且可能至少在其他六次選舉中也投過票。

根據逮捕的相當理由宣誓書(affidavit of probable cause)，薩科(Mahady Sacko)被控犯下「選舉舞弊罪」(fraudulent voting)；如果罪名成立，他可能面臨最高五年的聯邦監獄有期徒刑。

調查人員稱，登記為民主黨人的薩科在2005年登記投票 ，並在登記表上確認自己是美國公民；根據宣誓書，在接下來的20年裡，他共參加了五次聯邦大選和兩次初選；檢方目前只指控他在2024年大選中投票。

根據宣誓書，薩科曾於2000年被移民法官下令遣返回西北非國家茅利塔尼亞(Mauritania)；但由於薩科無有效的茅利塔尼亞護照，聯邦當局從未執行這項命令；相反，移民官員對他進行了監管，要求他定期向移民和海關執法局報到。

薩科這項指控正值公眾關注非美國公民在美國大選 中大量投票指控之際；此案已成為保守派政客和評論員經常提及的話題；總統川普也已敦促聯邦官員加大力度起訴投票的無證移民。

選舉專家和政府則成這類案件極罕見；紐約大學布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)研究顯示，調查數千萬張選票後，此類投票案例只占總投票數的不到百分之一。

聯邦選舉只有美國公民才能參加；選民登記時必須證明其公民身分，虛假申報公民身份可能導致刑事起訴和驅逐出境。