我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

費城無證客 被控在聯邦選舉非法投票

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

聯邦當局稱，一名在費城居住超過20年的西非非法移民，於2024年聯邦選舉中投了票，並且可能至少在其他六次選舉中也投過票。

根據逮捕的相當理由宣誓書(affidavit of probable cause)，薩科(Mahady Sacko)被控犯下「選舉舞弊罪」(fraudulent voting)；如果罪名成立，他可能面臨最高五年的聯邦監獄有期徒刑。

調查人員稱，登記為民主黨人的薩科在2005年登記投票，並在登記表上確認自己是美國公民；根據宣誓書，在接下來的20年裡，他共參加了五次聯邦大選和兩次初選；檢方目前只指控他在2024年大選中投票。

根據宣誓書，薩科曾於2000年被移民法官下令遣返回西北非國家茅利塔尼亞(Mauritania)；但由於薩科無有效的茅利塔尼亞護照，聯邦當局從未執行這項命令；相反，移民官員對他進行了監管，要求他定期向移民和海關執法局報到。

薩科這項指控正值公眾關注非美國公民在美國大選中大量投票指控之際；此案已成為保守派政客和評論員經常提及的話題；總統川普也已敦促聯邦官員加大力度起訴投票的無證移民。

選舉專家和政府則成這類案件極罕見；紐約大學布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)研究顯示，調查數千萬張選票後，此類投票案例只占總投票數的不到百分之一。

聯邦選舉只有美國公民才能參加；選民登記時必須證明其公民身分，虛假申報公民身份可能導致刑事起訴和驅逐出境。

世報陪您半世紀

移民 投票 美國大選

上一則

經典「蝴蝶夫人」 3月14日芝歌劇院全新登場

下一則

旅行紀錄遭疑 3公民入境芝城全被抓

延伸閱讀

共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書

共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書
ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見

ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見
眾院批抗詐不力 明州州長：掃蕩非法移民妨礙欺詐調查

眾院批抗詐不力 明州州長：掃蕩非法移民妨礙欺詐調查

ICE局長控波士頓警寧放罪犯也不合作 吳弭言論再掀爭議

ICE局長控波士頓警寧放罪犯也不合作 吳弭言論再掀爭議

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」