新州高速路 年底前改用晶片貼紙感應器收費

編譯彭馨儀／綜合報導
新州收費公路管理局(NJ Turnpike Authority，NJTA)宣布，用來作為高速公路付費的「快易通(E-ZPass)」感應器小白盒，將在今年年底前，改用搭載數位晶片的貼紙。

新州收費公路管理局表示，「我們計畫在NJTA的車輛先進行測試，」NJTA發言人菲尼(Tom Feeney)表示，「如果沒有任何問題，就可以向新州快易通用戶開放使用。」貼紙不用電池，NJTA就能省下數百萬元。

2022年，NJTA花費840萬元委託州級快易通聯盟(E-ZPass Consortium)更換92萬個電池老化的感應器。因為電池平均壽命為8至10年。

新州E-ZPass聯盟服務於新州收費公路(NJ Turnpike)、花園州高速公路(Garden State Parkway)、大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)、德拉瓦河港務局( Delaware River Port Authority)、德拉瓦河收費橋梁委員會(Delaware River Joint Toll Bridge Commission)、開普梅郡橋梁委員會(Cape May County Bridge Commission)、伯靈頓郡橋梁委員會(Burlington County Bridge Commission)以及德拉瓦河和海灣管理局的橋梁。

麻州於3月1日也開始換電子收費貼紙。麻州交通廳(Department of Transportation)官員透露，貼紙售價0.55元的內建RFID晶片，可由高架橋上的門架收費讀取。

駕駛在更換收費器時可免費獲得新貼紙。新款貼紙解決在擋風玻璃裝感應器的難題。

目前駕駛可將電子貼紙安裝在後視鏡附近，這樣就不會擋住駕駛視線。另外，用電子收費貼紙也省去之前須先貼在擋風玻璃類似魔鬼氈(Velcro-like)的安裝條。

