賓州最低薪7.25元17年未變 領取人數續減

賓州 最低時薪一直維持在2009年設定的7.25元聯邦最低薪標準。費城詢問報(Inquirer)報導，實際上，賓州每小時收入能得到7.25元的人很少，而且還持續減少。

賓州勞工和工業廳(Department of Labor and Industry)發布年度最低時薪報告，去年約4萬2900名賓州工人是拿最低薪或更低。這比2024年的預測少了9%。這一群體占賓州所有工人不到1%。過去5年，賓州最低薪勞工減少42%。

如果賓州最低薪標準設定為每小時15元，數十萬人高於最低薪的，他們的薪資將會上漲。去年，賓州有18萬9900人時薪約7.26元至12元。另有32萬900人時薪約12.01元至15元。

賓州低收入族群包括時薪最高7.25元、最高12元和最高15元，在2025年的人數均比前一年減少。

報告指出，這部分是由於全州薪資上漲，以及鐘點工人減少和整體勞動力萎縮。賓州薪資中位數去年上漲至每小時20.95元，比2024年增加約1元。

麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)開發的生活工資計算器，賓州的最低薪不足以滿足一個人的基本生活需求。估計賓州單身無子女成年人的生活時薪為23.32元。

去年賓州收入等於或低於最低薪的勞工以女性為主。女性約占賓州勞動人口的51%，但去年收入為7.25元或以下的勞動者中，女性卻占了81%，比例異常高。其近四分之三從事食品加工和服務工作。

報告指出，未婚人士和16至24歲的年輕勞工在賓州領最低薪或更低的人群中占比過高。

新澤西州的最低時薪於今年1月上調至15.92元，是賓州的兩倍多。今年已有22個州即將或已調高最低薪。在德拉瓦州，由於立法規定逐步提高最低薪，最低時薪已從2021年的9.25元提高到2025年的15元。