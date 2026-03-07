新州博根中校攜手台灣華語中心慶馬年 逾500人歡聚

我的頻道

記者劉偉／新澤西州報導
熱鬧舞獅表演。(主辦方提供)
熱鬧舞獅表演。(主辦方提供)

新澤西博根中文學校與台灣華語文學習中心同慶新年，嘉賓雲集。(主辦方提供)
新澤西博根中文學校與台灣華語文學習中心同慶新年，嘉賓雲集。(主辦方提供)

新澤西博根中文學校(Bergen Chinese School)與台灣華語文學習中心(TCML)日前在天納福來市(Tenafly)舉辦「馬到成功」農曆新年慶祝活動，吸引逾500名師生、家長及社區人士共襄盛舉。

活動在熱鬧祥獅獻瑞中開場，學生們輪番登臺表演歌舞與故事，幼兒與低年級學生演唱「恭喜恭喜」、「童年」等歌曲；還有以生肖文化與家庭親情為主題的故事與「給爸媽的話」表演，贏得掌聲不斷。

TCML學員帶來創意短劇「春之聲」，透過拜訪朋友、互贈年節禮物及圍爐吃年夜飯等生活情境，巧妙將華語四聲與諧音融入劇情，寓教於樂地展示語言學習成果，結合節慶習俗，獲得嘉賓與家長一致好評。

當天多位嘉賓到場祝賀，包括駐紐約台北經濟文化辦事處組長黃韋仁、紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、天納福來市市長Mark Zinna，以及僑界與教育界代表。嘉賓肯定博根中文學校長期推動華語教育與文化傳承，並分享華語教育的重要性與文化認同使命。

校長鍾文祥與華人服務中心理事長文思蘋代表學校向社區與家長表達感謝。博根中文學校創校逾半世紀，自2023年成立TCML以來，積極推動臺灣特色華語課程與文化活動，吸引多元背景學生參與。活動現場並設有家長準備的臺灣特色小吃義賣，為學校籌募經費；最後，家長舞動彩龍繞場，象徵新春福氣，活動在歡樂摸彩聲中圓滿落幕。

駐紐約台北經文處組長黃韋仁(左四)、新澤西中文學校協會會長戴松昌(右三)、博根中...
駐紐約台北經文處組長黃韋仁(左四)、新澤西中文學校協會會長戴松昌(右三)、博根中文學校校長鍾文祥(右一)及華人服務中心理事長文思蘋 (右四)等人出席活動。（ 主辦方提供）

守住一份不喧嘩的用心 撐起一間有溫度的餐廳 走進亞特蘭大88豆腐餐館 吃一頓老闆娘親手料理讓人安心的韓式美食

南卡哥倫比亞台鄉聯誼會慶元宵 重溫台灣記憶

