從聯合國到百老匯 黃梅調海外傳播迎里程碑

北美小芳黃梅藝術團團員在百老匯表演黃梅經典劇「七仙女贊人間 」。（陳小芳提供）

在今年聯合國總部春晚上，陳小芳(中)與外交官們共同演唱黃梅調戲曲經典「夫妻雙雙把家還」。（陳小芳提供）

以「駿馳八秩，春煦五洲」為主題的2026年聯合國 中國春節晚會，日前在紐約總部舉行，吸引逾500名國際嘉賓參與。此次春晚是中國春節入選人類非物質文化遺產後的第二場聯合國官方慶典，也是黃梅調戲曲首次登上聯合國這一國際外交舞台，成為當天文化亮點。

中國常駐聯合國代表傅聰大使及多位聯合國高級官員出席，聯合國秘書長古特雷斯以中文「春節快樂」向全球華人致意。晚會中，北美小芳黃梅藝術團團長陳小芳與多位聯合國官員共同演繹經典唱段「夫妻雙雙把家還」，清麗婉轉的旋律與質樸細膩的表演，展現中國傳統戲曲的文化自信，也獲得觀眾熱烈回應。 聯合國春晚壓軸「難忘今宵」。（陳小芳提供）

陳小芳表示，十年前她曾在聯合國參與小型活動，當時僅在地下空間演出；此次站上總部主廳，意義非凡，「從地下室到主廳，是黃梅戲在海外傳播的一次跨越」。作為中國五大戲曲劇種之一，黃梅戲以唱腔優美、貼近生活著稱，被譽為「中國的鄉村音樂」，此次登台彰顯中華非遺在新時代的活力。

本屆春晚還通過中文官網全球同步直播，實現線上線下互動，科技助力文化出海，使非遺藝術在國際傳播中煥發新生命。

黃梅戲隨後也在紐約曼哈頓上西城百年藝術殿堂Symphony Space亮相，北美小芳黃梅藝術團演出「天仙配」選段「七仙女贊人間」，為紐約觀眾呈現傳統與藝術交融的文化盛宴。長期以來，中國戲曲在海外多局限於校園與社區演出，鮮少進入主流藝術中心，此次登上Symphony Space，具有里程碑意義。

從聯合國外交舞台到百老匯 專業劇場，黃梅調戲曲展示出跨文化傳播的廣泛適應力。清雅婉轉的唱腔跨越語言障礙，細膩情感引發多元觀眾共鳴，體現中國傳統藝術獨有感染力，而這兩場演出將為黃梅戲海外持續傳播奠定基礎，也為中國傳統戲曲進入國際主流藝術空間開啟新的可能。