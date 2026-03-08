我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

影響學生出席率 費城學區取消半天課

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費城學區主張半天課影響學生出席率，因此決定全面取消。(費城學區官方臉書截圖)
費城學區主張半天課影響學生出席率，因此決定全面取消。(費城學區官方臉書截圖)

費城學區(Philadelphia School District)從2026-2027學年開始，將取消半天課，不再安排任何提前放學，無論是教師備課、成績單會議，還是其他任何原因。

費城學區總監沃特林頓(Tony B. Watlington Sr)在校董會上說，「我們必須立即從校曆中徹底取消半天上課，而且以後永遠如此。」

沃特林頓表示，只要實行半天課，學生的出席率就會大幅下降，家長也要忙安排課後照顧。

校董會應總監要求，修改新學年的校曆，將先前安排的8個半天課改為0個。

部分原先安排的教師專業發展日，現在改為學生全天休息，而先前需要兩個半天才能完成的成績單會議，現在都安排在學生的一天休息日，一次完成。

「我們學區實行半天課會嚴重影響學生的出勤率，」沃特林頓說，「現在有3年半的數據顯示，如果學校安排半天用於教師專業發展等活動，就會降低學生的整體出勤率。」

沃特林頓一直強調學生出席率是提升學業成績的關鍵因素。自2022年上任以來，費城學生和教師的整體出席率有所提高。

但半天課是近年來導致出席率年減幅度最大的原因。 2025年12月，費城學區只有54%的學生出席率達90%或以上，低於2024年同期的66%。

2026年1月，學生出席率為51%，低於2025年1月的53%。沃特林頓表示，校曆重新安排後，出席率掉的幅度也縮小。

沃特林頓說，如果排除半天課的影響，2月學生出席率達70%，證明半天課還是必須取消。

「這非常重要，校長說，如果能提高學生的出勤率，孩子在學校待的時間越長，學習效果就越好。」

目前，校曆將保留本學年3月、4月和5月的半天課安排，但原定於6月11日，也就是學年最後一天的半天課，將改為全天課。

世報陪您半世紀

費城 學區

上一則

年收未達18萬 波士頓買房夢難圓、亞特蘭大相對可負擔

下一則

學生長期曠課或吊銷駕照 喬州議會過關

延伸閱讀

CEC25數學評估：63%學生達高水平、低分比例下降

CEC25數學評估：63%學生達高水平、低分比例下降
第26學區要求教育局改變「借錢式補助」

第26學區要求教育局改變「借錢式補助」
皇后區學委空缺 家長均可申請

皇后區學委空缺 家長均可申請
德州馬林學區懲罰發聲學生判賠754萬 影響擴及全美

德州馬林學區懲罰發聲學生判賠754萬 影響擴及全美

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚