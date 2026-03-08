影響學生出席率 費城學區取消半天課

費城學區主張半天課影響學生出席率，因此決定全面取消。(費城學區官方臉書截圖)

費城學區 (Philadelphia School District)從2026-2027學年開始，將取消半天課，不再安排任何提前放學，無論是教師備課、成績單會議，還是其他任何原因。

費城學區總監沃特林頓(Tony B. Watlington Sr)在校董會上說，「我們必須立即從校曆中徹底取消半天上課，而且以後永遠如此。」

沃特林頓表示，只要實行半天課，學生的出席率就會大幅下降，家長也要忙安排課後照顧。

校董會應總監要求，修改新學年的校曆，將先前安排的8個半天課改為0個。

部分原先安排的教師專業發展日，現在改為學生全天休息，而先前需要兩個半天才能完成的成績單會議，現在都安排在學生的一天休息日，一次完成。

「我們學區實行半天課會嚴重影響學生的出勤率，」沃特林頓說，「現在有3年半的數據顯示，如果學校安排半天用於教師專業發展等活動，就會降低學生的整體出勤率。」

沃特林頓一直強調學生出席率是提升學業成績的關鍵因素。自2022年上任以來，費城學生和教師的整體出席率有所提高。

但半天課是近年來導致出席率年減幅度最大的原因。 2025年12月，費城學區只有54%的學生出席率達90%或以上，低於2024年同期的66%。

2026年1月，學生出席率為51%，低於2025年1月的53%。沃特林頓表示，校曆重新安排後，出席率掉的幅度也縮小。

沃特林頓說，如果排除半天課的影響，2月學生出席率達70%，證明半天課還是必須取消。

「這非常重要，校長說，如果能提高學生的出勤率，孩子在學校待的時間越長，學習效果就越好。」

目前，校曆將保留本學年3月、4月和5月的半天課安排，但原定於6月11日，也就是學年最後一天的半天課，將改為全天課。