我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

連接2郡 新州廢棄鐵路將改成「綠色步道」

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新澤西州政打算將一條廢棄不用的鐵路打造成綠色步道(urban greenway)，圖為完工後的藍圖。(新州官網截圖)
新澤西州政打算將一條廢棄不用的鐵路打造成綠色步道(urban greenway)，圖為完工後的藍圖。(新州官網截圖)

新澤西州政府日前公布一項新計畫，打算將一條廢棄不用的鐵路打造成綠色步道(urban greenway)，連接埃塞克斯郡(Essex County)、哈德遜郡(Hudson county)，總長約達9哩，途經八個城鎮，新州政府將這一個步道定位為最新的州立公園。

這條綠色步道途經的八城鎮包括澤西市(Jersey City)、錫考克斯(Secaucus)、卡尼(Kearny)、紐瓦克(Newark)、貝爾維爾(Belleville)、布魯姆菲爾德(Bloomfield)、格倫里奇(Glen Ridge)、蒙特克萊爾(Montclair)。

新澤西州環境保護廰(Department of Environmental Protection) 指出，綠色步道經過的這些地區多半是長期缺乏開放空間、負擔過重的社區。

這一項跨城鎮綠色步道計畫聚焦包容性設計和無障礙設施，將配備符合「美國殘疾人法案」(Americans with Disabilities Act , ADA)標準的設施，並打造成為適合所有年齡層和具備不同能力人士所使用的公共空間。

紐瓦克市近1哩長的路段率先於去年7月動工，正在興建中。該路段包含三個社區聚會場所，中間由一條蜿蜒的無障礙步道相互連接。

新澤西州經濟發展局(New Jersey Economic Development Authority)負責監督該路段的建造。

經多年努力，新澤西州終於在2022年從諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern Corporation)手中收購這片長達九哩的土地。

這一條廢棄鐵路線長年服務服務通勤者，2002年畫下句點。

新州環保廰官網稱，這條從蒙特克萊爾延伸至澤西市的9哩廢棄鐵路線正在改造成一個充滿活力的線性公園，是新州最新的一座州立公園，將為超過150萬居民提供休閒娛樂、交通便利和社區聯繫。

世報陪您半世紀

新州

上一則

學生長期曠課或吊銷駕照 喬州議會過關

下一則

航班爆量憂超過負荷 FAA擬砍芝機場夏季班數

延伸閱讀

緊鄰芝華埠 78區火焰隊球場動土 老闆自費7.5億打造

緊鄰芝華埠 78區火焰隊球場動土 老闆自費7.5億打造
逾千鳥類病死 新州關閉公園防禽流感

逾千鳥類病死 新州關閉公園防禽流感
新州禁ICE進入使用州府物業 川普政府提告

新州禁ICE進入使用州府物業 川普政府提告
新澤西州25鎮 去年房地產稅不到5000元

新澤西州25鎮 去年房地產稅不到5000元

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚