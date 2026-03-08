連接2郡 新州廢棄鐵路將改成「綠色步道」

新澤西州政打算將一條廢棄不用的鐵路打造成綠色步道(urban greenway)，圖為完工後的藍圖。(新州官網截圖)

新澤西州政府日前公布一項新計畫，打算將一條廢棄不用的鐵路打造成綠色步道(urban greenway)，連接埃塞克斯郡(Essex County)、哈德遜郡(Hudson county)，總長約達9哩，途經八個城鎮，新州 政府將這一個步道定位為最新的州立公園。

這條綠色步道途經的八城鎮包括澤西市(Jersey City)、錫考克斯(Secaucus)、卡尼(Kearny)、紐瓦克(Newark)、貝爾維爾(Belleville)、布魯姆菲爾德(Bloomfield)、格倫里奇(Glen Ridge)、蒙特克萊爾(Montclair)。

新澤西州環境保護廰(Department of Environmental Protection) 指出，綠色步道經過的這些地區多半是長期缺乏開放空間、負擔過重的社區。

這一項跨城鎮綠色步道計畫聚焦包容性設計和無障礙設施，將配備符合「美國殘疾人法案」(Americans with Disabilities Act , ADA)標準的設施，並打造成為適合所有年齡層和具備不同能力人士所使用的公共空間。

紐瓦克市近1哩長的路段率先於去年7月動工，正在興建中。該路段包含三個社區聚會場所，中間由一條蜿蜒的無障礙步道相互連接。

新澤西州經濟發展局(New Jersey Economic Development Authority)負責監督該路段的建造。

經多年努力，新澤西州終於在2022年從諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern Corporation)手中收購這片長達九哩的土地。

這一條廢棄鐵路線長年服務服務通勤者，2002年畫下句點。

新州環保廰官網稱，這條從蒙特克萊爾延伸至澤西市的9哩廢棄鐵路線正在改造成一個充滿活力的線性公園，是新州最新的一座州立公園，將為超過150萬居民提供休閒娛樂、交通便利和社區聯繫。