我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

德拉瓦大學元宵晚會 400多人歡聚同慶

記者劉偉／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德拉瓦大學(University of Delaware)中國學生學者聯誼會元宵晚會參與熱烈。(主辦方提供)
德拉瓦大學(University of Delaware)中國學生學者聯誼會元宵晚會參與熱烈。(主辦方提供)

德拉瓦大學(University of Delaware)中國學生學者聯誼會日前在米切爾劇院隆重舉辦新春元宵晚會。包括湖南師範大學德拉瓦班26名學生在內的400餘名中國學生、學者、校方代表及社區各界人士歡聚一堂共慶佳節。

德拉瓦州國會眾議員Sarah McBride、州參議員Darius Brown均到場與會；校方代表、研究生院院長Gary Henry也出席了活動。嘉賓高度肯定中國學生學者聯誼會在促進校園多元文化交流、服務社區方面所作貢獻，並讚揚華裔群體為德拉瓦州發展注入的活力與智慧。

晚會在熱鬧的舞獅表演中拉開帷幕。學生會主席唐率與顧問徐明介紹來賓並致謝。徐明特別感謝揚州大學、廈門大學10位藝術家遠道而來演出，為晚會增添濃厚藝術氣息。同時感謝校方、研究生院及國際專案機構長期以來對中國學生的支持。

唐率回顧過去一年學聯舉辦的新生餃子會、中秋遊園會、戶外燒烤等活動，展現了中國學生積極融入校園、傳播中華文化的努力。

當晚節目精彩紛呈，包括「聽我說謝謝你」童趣舞蹈、「新賽馬」二胡獨奏、「茉莉花」與「玫瑰三願」等經典歌曲，也有古琴「流水」、古箏「彝族舞曲」、魔術表演及中華武術展示；校內社團與合唱團帶來中西合璧的舞蹈串燒與英文清唱，展現學子的藝術才華與文化自信。

晚會在全體演員合唱「難忘今宵」中圓滿結束。

國會議員Sarah McBride(左四)和主持人、學生會主席唐率(右二)、顧問...
國會議員Sarah McBride(左四)和主持人、學生會主席唐率(右二)、顧問徐明(右一)。（主辦方提供）

廈門大學藝術學院研究生韓珺獨唱「問春」。（主辦方提供）
廈門大學藝術學院研究生韓珺獨唱「問春」。（主辦方提供）

世報陪您半世紀

上一則

台美企業亞城徵才 150人參與

下一則

強化移民執法 喬州將建2座ICE拘留中心引發爭議

延伸閱讀

費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新

費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新
五年堅守凝聚鄉情 中國文化閃耀費城 第五屆大費城華人元宵春晚圓滿落幕

五年堅守凝聚鄉情 中國文化閃耀費城 第五屆大費城華人元宵春晚圓滿落幕
金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行

金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行
Franklin Academy隆重舉辦「2026新春酬謝晚會」

Franklin Academy隆重舉辦「2026新春酬謝晚會」

熱門新聞

投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成