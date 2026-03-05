德拉瓦大學元宵晚會 400多人歡聚同慶

德拉瓦大學(University of Delaware)中國學生學者聯誼會元宵晚會參與熱烈。(主辦方提供)

德拉瓦大學(University of Delaware)中國學生學者聯誼會日前在米切爾劇院隆重舉辦新春元宵晚會。包括湖南師範大學德拉瓦班26名學生在內的400餘名中國學生、學者、校方代表及社區各界人士歡聚一堂共慶佳節。

德拉瓦州國會眾議員Sarah McBride、州參議員Darius Brown均到場與會；校方代表、研究生院院長Gary Henry也出席了活動。嘉賓高度肯定中國學生學者聯誼會在促進校園多元文化交流、服務社區方面所作貢獻，並讚揚華裔群體為德拉瓦州發展注入的活力與智慧。

晚會在熱鬧的舞獅表演中拉開帷幕。學生會主席唐率與顧問徐明介紹來賓並致謝。徐明特別感謝揚州大學、廈門大學10位藝術家遠道而來演出，為晚會增添濃厚藝術氣息。同時感謝校方、研究生院及國際專案機構長期以來對中國學生的支持。

唐率回顧過去一年學聯舉辦的新生餃子會、中秋遊園會、戶外燒烤等活動，展現了中國學生積極融入校園、傳播中華文化的努力。

當晚節目精彩紛呈，包括「聽我說謝謝你」童趣舞蹈、「新賽馬」二胡獨奏、「茉莉花」與「玫瑰三願」等經典歌曲，也有古琴「流水」、古箏「彝族舞曲」、魔術表演及中華武術展示；校內社團與合唱團帶來中西合璧的舞蹈串燒與英文清唱，展現學子的藝術才華與文化自信。

晚會在全體演員合唱「難忘今宵」中圓滿結束。

國會議員Sarah McBride(左四)和主持人、學生會主席唐率(右二)、顧問徐明(右一)。（主辦方提供）