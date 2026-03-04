賓州2聯邦參議員 發聲支持美國攻擊伊朗

美國與以色列聯手發動攻擊空襲伊朗時，賓州民主黨 聯邦參議員 費特曼(John Fetterman)發文支持該行動，另一位賓州共和黨 聯邦參議員麥考密克(Dave McCormick)亦表示支持，不過其他議員則持相反看法。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，費特曼在攻擊行動28日凌晨4時18分於X平台發文稱，川普總統一直願意做出正確且必要的行動，以在該地區實現真正的和平。

曾參與第一次波斯灣戰爭(Persian Gulf War)的麥考密克表示，數十年來，伊朗政權殺害美國人，威脅以色列及區域盟友，發展彈道飛彈與核武野心，並屠殺成千上萬本國人民，他為美國這項「艱難且崇高的任務」中的美軍與盟友祈禱。

根據一個追蹤遊說團體捐款的組織指出，費特曼與麥考密克跟許多國會議員一樣，曾接受支持以色列的遊說團體捐款。

賓州州長喬許夏皮羅(Josh Shapiro)聲明中，則批評川普未經國會批准就採取行動，但也補充「絕不允許伊朗政權擁有核武」。

空軍退伍軍人、賓州民主黨聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)表示，這次攻擊缺乏明確的解釋，先前也未出現新的威脅，他指川普總統再次將軍人生命置於嚴重危險中。

共和黨籍賓州國會眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)表示國會必須在任何進一步的伊朗軍事行動中擁有發言權，民主黨眾議員鮑以爾(Brendan Boyle)稱伊朗政權雖邪惡，「但沒有總統能單方面發動戰爭。」