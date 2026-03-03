費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新

舞獅采青儀式。右至左為：潘振泉、陳揚文、麥鵬、徐福群、黃仕初、陳姿、費城市長代表Donna Jackson、伍煥鵬、李志強、黎柏雄、白杰熊、伍銳賢、張善星、張德瑞、王唐德。

2月27日，費城協勝公會在東方明珠酒樓舉辦馬年新春聯歡會，各界中西嘉賓、政府官員到場致賀。當晚，宴會廳內張燈結彩，金碧輝煌，處處洋溢著濃厚的中華傳統年味。逾500位會員鄉親、僑界領袖及社區代表歡聚一堂，品佳餚、敘鄉情，喜慶祥和，共同慶祝農歷馬年的到來。

7時許，伴隨著協勝鑼鼓隊熱鬧的擊鼓聲，5隻五彩瑞獅躍入宴會廳，騰挪跳躍，活靈活現的醒獅採青表演瞬間點燃了現場的氣氛，聯歡會拉開喜慶的序幕，寓意著新的一年風調雨順、如意吉祥。臺北駐紐約經濟文化辦事處處長李志強，費城市長代表Donna、元老團主席伍煥鵬、總理黎柏雄、元老伍銳賢、白傑熊、黃仕初，中華公所總顧問麥鵬、董事長張善星、徐福群，美洲協勝公會元老陳姿，費城協勝公會主席張德瑞、陳揚文等僑領共同主持瑞獅採青儀式。

李志強首先發表了熱情洋溢的新春賀詞，感謝協勝公會弘揚傳統，服務社區，對協勝過去一年的會務工作給予了高度評價，祝願所有嘉賓新春快樂、闔家幸福。與此同時，李志強向馬駿、黃麗華、張德瑞、陳揚文頒發了僑務委員會賀狀。

主席張德瑞致歡迎辭，他代表協勝公會全體同仁，向費城廣大僑胞致以最誠摯的馬年祝福。他表示，馬年象徵著奔騰、進取與力量。過去的一年，費城協勝公會秉持‘團結互助、服務僑社’的宗旨，在維護會員權益、促進華埠繁榮以及支持華裔參政議政方面做出了應有的貢獻。展望新的一年，將繼續發揚龍馬精神，緊密團結各兄弟僑團，共同推動費城華人社區的和諧與發展，傳承中華優秀傳統文化。

費城市長代表Donna Jackson、費城市議員Rue Landau、賓州州長亞裔事務委員會執行主任Razin Karu、賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威、費城市議員Mark Squilla、中華公所董事長張善星、徐福群等紛紛致詞，向華人社區送上新春祝福，並肯定協勝公會對費城多元文化發展的重要貢獻。Donna Jackson現場向協勝公會頒發了費城市長的賀狀，Razin Karu頒發了賓州州長賀函，以表彰其對社區的卓越貢獻。

主席陳揚文致答謝辭，祝嘉賓們馬年大吉、身體健康、事業騰飛。協勝外交專員馬駿介紹了到場的西賓。與此同時，協勝辦春宴不忘公益，向李氏舞獅隊、新澤西李曦武術協會贈送了基金。最後，在傳統的敬酒儀式中，協勝全體首領共同舉杯，祝願社區繁榮昌盛，中美友誼萬古長青。

文藝演出輪番上演，精彩紛呈，高潮迭起。費城各大僑團僑領合唱《友誼之光》，明日之星小朋友們演繹可愛的成語《拜新年》，協勝開心、五一、喜悅、歡樂、富貴、彩虹、快樂、美京舞隊送上精彩的舞蹈，舞者們以豪邁的舞姿展現了萬馬奔騰的磅礴氣勢，贏得了滿堂喝彩。

聯歡會由王唐德、潘振泉、劉榮任主持。

此次馬年新春聯歡宴會不僅是一次鄉情的團聚，更是一次文化的交流與社區力量的展示。在歡聲笑語中，費城協勝公會與各界好友共同度過了一個難忘的夜晚，也為費城華埠的新春慶祝活動添上了濃墨重彩的一筆。