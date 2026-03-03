中博華人協會與賽珍珠國際聯合主辦馬年新年慶典

文藝表演活動

2月21日，農歷正月初五，正值華人傳統「迎財神」的吉日，位於費城郊區巴克斯郡的賽珍珠故居迎來一年一度的新春慶祝活動。由中博華人協會（CBCA）與賽珍珠國際（Pearl S. Buck International，PBI）聯合主辦的馬年新年慶典，在冬雪尚未消融的時節，為當地社區呈現了一場年味濃鬱、促進多元交流的新春盛會。

活動開始前，PBI 董事會主席Tona Luna ,CBCA 主席張麗君以及 PASSI 首席執行官 Ken Yang 先後致辭，向來賓送上新春祝福。他們在講話中提到，農歷新年不僅象徵著辭舊迎新、祈福納祥，也承載著家庭團圓與文化傳承的意義。選擇在賽珍珠故居舉辦慶祝活動，是希望能夠進一步促進中美文化理解與交流。

今年的慶祝活動延續三年來形成的開放式佈局，鼓勵觀眾在不同的空間和場合自由參與、深度體驗。Welcome Center 主樓作為主要活動區域，集中呈現舞臺演出、傳統服飾展示、皮影動畫及絨花工藝品展覽，以及面向家庭和青少年的互動活動項目。CBCA 青少年網站設計組策劃的 Kahoot 新年知識問答、筷子挑戰和投骰遊戲，將歷史文化知識融入輕鬆有趣的活動中，吸引了不少非華裔家庭參與，在互動中加深了對中國年俗與傳統文化的理解。

位於 Red Barn 的活動區則更注重傳統文化與親子體驗的結合。剪紙、書法、木版印刷、創意氣球、茶藝展示和古箏演示等項目同步展開，觀眾通過「看、聽、做」的方式，近距離感受中國悠久多樣的傳統藝術文化。其中，色彩繽紛的臉部彩繪（face painting）深受小朋友們的喜愛，孩子們在志願者的巧手下化身小龍、瑞獸或中國風圖案，歡笑聲不斷，為現場增添了濃濃的節日童趣。不少青少年和美國家庭還在志願者指導下書寫中文名字、製作新春剪紙，把文化體驗化成可以帶走的美好記憶。

舞臺演出共有17個節目，來自周邊社區的100位演員為觀眾呈現了一場美輪美奐、各具特色的民族風情的視覺盛宴。表演分為三個單元進行，各單元之間設置10分鐘休息時間，方便觀眾根據興趣在舞臺演出與文化體驗活動之間自由切換。這種靈活的安排，使整場慶祝活動更像一場開放、包容的社區文化節，觀眾能夠更充分地參與並融入其中。

雖然受積雪未融和停車場地限制影響，今年活動對到訪人數進行了適度控制，但社區參與的熱情依然高漲。活動現場秩序井然、交流頻繁，這一切離不開近200名志願者的辛勤付出。他們來自不同年齡和背景，在前期籌備、現場引導、節目協調及後勤保障等各個環節默默奉獻，為活動的順利進行提供了堅實保障。

在象徵中美文化交流的賽珍珠故居裡，迎財神的喜慶寓意與多元文化水乳交融。這場盛大的新春慶祝活動不僅延續了中華文化傳統的傳承，也為費郊社區提供了理解、交流與共用的平臺，持續推動著多元文化在當地的融合與傳播。