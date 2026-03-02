新澤西華人聯合總會馬年春晚，濃濃年味

新澤西華人聯合總會春節晚會紅紅火火，吸引600多民眾參與。（總會新聞部提供）

新澤西華人聯合總會（UCAANJ以下簡稱總會）2月15日（農曆二十九）在新澤西桑莫塞（Somerse）雙樹酒店（DoubleTree Hotel）舉行盛大的“2026馬年春節聯歡晚會”，中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱、領事王隆浩、東布朗士維克等5位新澤西地方市長、新澤西教育工會副主席羅伯特（Petal Robertso） 、新澤西理工學院林竹進校長、 7位華人學委及數十個華人社團代表共600多人歡聚，共慶中國傳統佳節；今年有70多商家和個人贊助晚會，空前踴躍。歌舞聲、歡笑聲、問候聲飽含深深的華夏鄉情，大紅駿馬的背景牆、彩燈高掛的大舞臺、噴香撲鼻的年夜飯，洋溢著濃濃的中國年味！

共同主席郭瑞堯、李世群、大普林斯頓地區GPA青年學生義工和義工隊長伍衛等中午12點就在會場張燈結綵，下午兩點共同主席王恒帶領註冊處歡迎各地來賓，隨著來賓越來越多，共同主席梁智、洪利武也在酒店門口接待嘉賓，秘書長張世紅和籌款資源部部長Jeslyn 幫助30多個商家在酒店會場外佈置各種展臺推廣。

五點半，活動在祥獅熱場中開始，總會主席胡世遠首先致辭，他緬懷創會主席林潔輝，並代表各位共同主席表示未來聯合總會將會越辦越好。他還與晚會籌備會成員一起，向全體與會者拜年。

潘焱主任代表總領館向新州華人拜年。 他說今年是中國的發展年，也是中美元首即將互訪的一年，希望僑胞們為中美友好共同努力。新澤西各地的市長、華人學委也紛紛上臺，表達對中國新年的祝福和對華人參政的期待。海之晨公司、金門超市、福建同鄉會、胡家庭基金會、戴德梁行、Midas Wealth等主要贊助商代表登臺祝福新澤西華人馬年順意，馬上發財。秉承尊老愛幼的中華傳統，籌委會及嘉賓們向到場的孩子們派送紅包。

年夜飯是必不可少的。共同主席謝成傑、郭洪寶帶領福建同鄉會義工隊在盧叆儀老師的協助下，早早就準備了餐前糖果金桔和當晚的美食。在享受來自金門、成都一品和成都Palace給大家帶來的美味年夜飯的同時，賓客們欣賞文藝演出。今年的演出部分由共同主席佟衛東及張黎、王憶簫、褚焱主持下。尚武體育會帶來的舞獅《歡天喜地慶新春》、藝術總監沈曉星的星韻童聲合唱團演唱的《萱草花》、夢露舞蹈隊《張燈結綵》、華夏愛迪生舞蹈團古典舞《墨》、希望歌舞團的藏族舞《雪兒達娃》、李堡華聯舞蹈團《春之歌》等都表達了不同的中國民族風情。劉小虎的快板書《武松趕會》、徐燊垚帶來的川劇變臉、黃曉彥的京劇選段《打虎上山》、福建同鄉會《故鄉情》歌曲聯唱、小辣椒拉丁舞隊《蘭巴達恰恰》均頗有特色。压轴的北美小芳黃梅藝術團的腰鼓舞给演出划上圆满句点。

總會秘書長張世紅說，今年晚會的成功與各位共同主席身體力行的全力支持和各部門積極配合，與贊助商家、文藝團體、及包括福建同鄉會、GPA青年學生、總會義工隊在內的100多位義工的踴躍參與分不開的，非常感謝！到會的華夏中文學校榮譽校長張涼、作家梓櫻、導演高峰等都表示總會這場晚會對凝聚華人力量，團結海外鄉親很有意義。