兒童安置旅館、辦公室 新州寄養陷危機

新澤西州 寄養家庭日益短缺危機，迫使該州兒福部門將部分兒少臨時安置汽車旅館或州政府辦公室，結果竟發生員工遭攻擊意外，凸顯該州寄養系統危機已經刻不容緩。

新州 新聞網站NJ.com報導，肯頓郡(Camden County)兒童保護暨安置中心(Division of Child Protection and Permanency)本月12日發生安置少女攻擊工作人員和保全的意外，兩名被害人緊急送醫治療，震驚社區。

新州兒童暨家庭事務廳(Department of Children and Families)發言人布科夫斯基(Jason Butkowski)否認闖禍少女當時在辦公室過夜，但坦承寄養家庭和安置機構嚴重短缺，即任何無法安置在寄養家庭、未被緊急危機床位接收，或不符合集體照顧床位安置標準的青少年，最終可能被安置在酒店過夜。

全美最大州府工作人員工會「美國通信工人聯合會」(Communications Workers of America，CWA)1038分會(Local 1038)會長路德維希(Shawn Ludwig)不以為然表示：「讓任何孩子在不同寄養家庭之間輾轉實在不健康，睡在州政府辦公室更不健康。」

一名現任兒福機構員工(要求匿名)深感不安表示：「這些孩子們舉止異常、躁動不安，毫無規矩可言，如果得不到任何治療又被學校停學，更是讓人束手無策。」

截至去年12月止，新州共有1996個寄養家庭，其中729個與照顧的孩子有親屬關係，另外有2731名兒少安置在寄養家庭，有272名兒童居住在集體宿舍等住宿機構，路德維表示，解決之道仍在法院和兒福機構身上。