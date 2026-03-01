法官裁定 川普政府需恢復費城蓄奴展並禁改內容

費城獨立廣場的喬治·華盛頓蓄奴展看板已經有部分恢復。(費城市府官網)

費城 地方法官盧非(Cynthia Rufe)日前裁定，川普 政府必須恢復位於獨立廣場(Independence Mall)的喬治·華盛頓蓄奴展，並禁止聯邦官員自行修改展覽內容。川普政府已向美國第三巡迴上訴法院提出上訴，暫時影響展覽全面恢復。目前這項展示九名受奴役非裔的故事的部分展板已於2月中旬重新安裝，遊客得以重新了解這段被忽略的歷史。

此案源自國家公園管理局上月突襲撤除展覽，導致支持展覽的民眾與歷史保護團體提起訴訟。盧非在裁定中指出，若展覽被替換或篡改，「將對遺址歷史完整性造成永久性損害」，並將川普政府行為比擬為反烏托邦小說「1984」中的極權統治。她說，「聯邦政府 沒有權利扭曲和篡改歷史真相，獨立廣場承載的歷史不應隨政權意圖而支離破碎。」

川普政府則辯稱，聯邦政府有權決定國家公園內的歷史敘事。內政部發言人表示，該部門計畫推出新的展覽版本，以提供「更完整的蓄奴史」。事實上，川普政府此前已悄悄撤除多個涉及蓄奴、LGBTQ+族群及美國原住民的展覽，激起歷史學者與民眾的關注與批評。

今年正值美國建國 250 周年，費城作為國家誕生地，預計將吸引數百萬遊客。展覽恢復不僅象徵歷史教育的勝利，也讓民眾能透過沉浸式展示，理解美國建國初期存在的奴隸制度。遊客反映，重現的展品提供了珍貴的歷史線索，使民眾更全面地認識華盛頓及獨立廣場的歷史背景。

法律觀察人士指出，法院最終裁定及上訴結果將決定展覽能否完全回復原貌。若上訴法院支持川普政府，展覽可能再次面臨修改甚至撤除；若維持地方法官裁定，則可確保展覽不被政治干預。