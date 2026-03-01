波士頓房市熱絡 1月平均36天售出 44％2周內找到買家

波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

在競爭激烈的波士頓 房市中，房屋上市後幾乎「一眨眼就消失」。根據房產網站Redfin數據，2026年1月波士頓房產平均36天就成交，約44%的房屋在兩周內找到買家。這種快速成交的趨勢，使波士頓房市領先全美多數城市，也讓賣家在熱門社區握有明顯議價優勢。

根據波士頓25新聞頻道整理的資料，波士頓房屋中位售價為73萬4000元，平均成交價與開價比約為99.1%，顯示房價 幾乎不需打折即可成交。相比之下，全美2026年1月房產中位售價約42萬3261元，中位在市天數約66天，顯示波士頓房市的成交速度明顯快於全國平均水平。對買家而言，快速成交意味著較少回頭考慮的機會；對賣家而言，則通常能減少降價壓力及多次看房的負擔。

不過，房產銷售速度的統計數字會因來源、計算方式與地理範圍不同而有所差異。例如，Realtor.com報告顯示麻州房屋平均上市天數約67天，Suffolk郡則更高；有些平台以「至簽約天數」而非「上市天數」計算，也會因季節、價格區間而有所變化。

此外，地點與價格仍是影響成交速度的重要因素。Redfin數據顯示，不同社區差異顯著，例如Lower Allston在1月的中位成交天數僅約 27天。專家建議，賣家若追求快速成交，可考慮合理定價、專業攝影、靈活安排看房，並選擇春季買氣旺盛時段上市，以提高成交速度。

展望2026年全年，房市分析師普遍表示波士頓仍將維持供不應求格局。儘管利率 可能較前幾年略有上升，但由於該市強勁的就業市場與科技、教育等行業吸引力，預期買家需求仍將持續。專家指出，2026年中期至年底，房屋中位售價可能進一步走高，特別是在學區良好與交通便利的社區。

然而，高房價也可能使部分首次購屋者望而卻步，進一步推高租屋市場需求。分析師呼籲政策制定者關注住房可負擔性課題，並建議業主與投資者留意利率波動與市場供需變化，以調整持有與出售策略。