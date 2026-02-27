波士頓觀景餐廳停業 轉辦私人活動

View Boston的Stratus屋頂餐廳即將在4月21日停止營運。(View Boston官方臉書)

波士頓 「普天壽中心」(Prudential Center)52樓三層高觀景平台「View Boston」將結束餐廳服務，並裁員 71人，以因應私人活動需求持續增長的趨勢。

根據Boston.com報導，餐廳業主Legends Attractions在致州政府的信中表示，「基於業務需求及組織重整」，將於4月22日前裁撤部分員工，其中包含41名全職及38名兼職人員。

該觀景平台在耗資1.82億元翻新後，於2023年6月重新開放，包含餐廳、戶外觀景區、雞尾酒吧及虛擬導覽服務。在翻新工程前，這裡曾為Pru Skywalk Observatory與Top of the Hub餐廳，兩者在疫情 初期永久關閉。

Legends Global發言人向媒體表示，隨著「私人活動需求日益增加」，位於觀景平台的Beacon與Stratus屋頂餐廳將於4月21日停止營運，以擴大活動空間並推出新服務。公司感謝長期光顧的顧客及辛勤工作的團隊成員，並承諾順利完成過渡，繼續為來賓提供優質體驗。新服務與活動詳情將在未來數月公布。

Legends Global總部位於紐約，經營現場活動、場地與品牌，全球擁有超過450個場地，包括伍斯特(Worcester)的DCU Center。房產投資公司BXP(前身為 Boston Properties) 擁有普天壽塔(Prudential Tower)及周邊23畝的綜合開發區。BXP發言人表示：「雖然餐廳經營成功，但波士頓對私人活動場地的需求強勁且持續增長，提供了創造長期價值的機會。」