我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

波士頓觀景餐廳停業 轉辦私人活動

特派員黃惠玲／綜合報導
View Boston的Stratus屋頂餐廳即將在4月21日停止營運。(View Boston官方臉書)
View Boston的Stratus屋頂餐廳即將在4月21日停止營運。(View Boston官方臉書)

波士頓「普天壽中心」(Prudential Center)52樓三層高觀景平台「View Boston」將結束餐廳服務，並裁員71人，以因應私人活動需求持續增長的趨勢。

根據Boston.com報導，餐廳業主Legends Attractions在致州政府的信中表示，「基於業務需求及組織重整」，將於4月22日前裁撤部分員工，其中包含41名全職及38名兼職人員。

該觀景平台在耗資1.82億元翻新後，於2023年6月重新開放，包含餐廳、戶外觀景區、雞尾酒吧及虛擬導覽服務。在翻新工程前，這裡曾為Pru Skywalk Observatory與Top of the Hub餐廳，兩者在疫情初期永久關閉。

Legends Global發言人向媒體表示，隨著「私人活動需求日益增加」，位於觀景平台的Beacon與Stratus屋頂餐廳將於4月21日停止營運，以擴大活動空間並推出新服務。公司感謝長期光顧的顧客及辛勤工作的團隊成員，並承諾順利完成過渡，繼續為來賓提供優質體驗。新服務與活動詳情將在未來數月公布。

Legends Global總部位於紐約，經營現場活動、場地與品牌，全球擁有超過450個場地，包括伍斯特(Worcester)的DCU Center。房產投資公司BXP(前身為 Boston Properties) 擁有普天壽塔(Prudential Tower)及周邊23畝的綜合開發區。BXP發言人表示：「雖然餐廳經營成功，但波士頓對私人活動場地的需求強勁且持續增長，提供了創造長期價值的機會。」

世報陪您半世紀

波士頓 疫情 裁員

上一則

大底特律區台灣商會馬年晚宴 歡慶30周年喜迎春

下一則

貸款違約 芝加哥華裔業主11處房產陷法拍危機

延伸閱讀

暴風雪襲麻州 30萬戶停電 2人喪生

暴風雪襲麻州 30萬戶停電 2人喪生
波士頓台裔市長 法律人從政典範

波士頓台裔市長 法律人從政典範
波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情
美東大風雪 近8000航班取消 進出波士頓、紐約最受影響

美東大風雪 近8000航班取消 進出波士頓、紐約最受影響

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤